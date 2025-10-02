"ดีเอสไอ" เตรียมลงเรือพิสูจน์จุดตก "แตงโม" แม่น้ำเจ้าพระยา 28-29 ต.ค.

MGR Online - ดีเอสไอ เรียกประชุมชุดสืบสวนคลี่คลาย ”คดีแตงโม“ เตรียมนำเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ำ 28-29 ต.ค. ก่อนสรุปผลสืบสวนภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้
จากกรณีที่ศาลจังหวัดนนทบุรี พิพากษายกฟ้อง น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ หรือกระติก นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ หรือแซน นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร หรือจ๊อบ และนายภีม ธรรมธีรศรี หรือเอ็ม รวม 4 จำเลย ข้อหาประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ในคดีการเสียชีวิตของ น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม อดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิต เมื่อปี 2565 ต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำโดย คณะพนักงานสืบสวน เรื่องสืบสวนที่ 20/2568 ได้มีการประชุมคณะพนักงานสืบสวนการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่าง ๆ ร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง รวมทั้งเปิดรับพยานหลักฐาน พยานเอกสาร พยานวัตถุ และมีการสอบสวนปากคำพยานบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการสืบสวนดังกล่าวเป็นด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าวันที่ 2 ต.ค. คณะพนักงานสืบสวนการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม เรื่องสืบสวนที่ 20/2568 ดีเอสไอ เปิดเผยถึงการดำเนินงานสำนวนสืบสวนในห้วงเดือน ต.ค.68 ว่า คณะพนักงานสืบสวนจะมีการประชุมร่วมกันก่อนลงเรือ 1 ครั้ง ในวันที่ 24 ต.ค. จากนั้นจะลงเรือ 2 วัน คือ วันที่ 28-29 ต.ค. และจะประชุมอีกครั้งภายหลังลงเรือดังกล่าว เพื่อนัดหมายสรุปผลในวันที่ 31 ต.ค. อย่างไรก็ตาม การเปิดปฏิบัติการลงเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเด็นที่ 1 การตรวจพิกัดสถานที่จริงตามพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบจุดที่อยู่ของคนบนเรือ ประกอบกับพิกัดทางโทรศัพท์ กับเสาสัญญาณโทรศัพท์ พิกัดสัญญาณ GPS (จีพีเอสเรือ) สถานที่เกิดเหตุจริง รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ และคำให้การที่เคยให้การกับศาลอาญา ศาลจังหวัดนนทบุรี และที่ได้จากการสืบสวนว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
ส่วนประเด็นที่ 2 เพื่อตรวจสอบจุดตกเรือและทิศทางการไหลของน้ำ พร้อมตรวจสอบตำแหน่งจุดที่อ้างว่า น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ แตงโม ตกจากเรือ ประกอบกับจุดที่พบศพครั้งแรกว่ามีความสอดคล้องกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทิศทางการไหลเวียนของน้ำที่ตรวจวัดได้ในขณะเกิดเหตุการณ์ ประกอบการใช้เครื่องโซนาร์สแกนใต้น้ำ พร้อมประมวลผลการจำลองเหตุการณ์ภาพเสมือนจริง
ส่วนประเด็นที่ 3 เพื่อผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยจะนำผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากสำนวนที่ได้มีคำพิพากษาแล้วในคดีที่ได้จากศาลอาญา ศาลจังหวัดนนทบุรี และที่ได้จากคณะพนักงานสืบสวนส่งตรวจพิสูจน์เอง ขณะที่ประเด็นที่ 4 เพื่อการประชุมพิจารณาของคณะพนักงานสืบสวน
ทั้งนี้ เมื่อคณะพนักงานสืบสวนพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมได้จากการสืบสวนแล้วนั้น จากนั้นจะได้กำหนดประเด็นทางคดี และมีความเห็นทางคดี ประกอบการทำรายงานสืบสวน คาดว่าจะสรุปผลการสืบสวนได้ภายในวันที่ 31 ต.ค.68