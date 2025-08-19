เผยนาที ตร.ไล่จับแก๊งค้ายาเมืองเถินโดดน้ำหนี สายตำรวจโดดตามจับโดนน้ำซัดจมดับ

ลำปาง - เผยนาที ตร.เวียงมอก เมืองเถิน บุกไล่จับคนค้ายา-เสียงปืนดังสนั่นตามหลัง 4 นัด คนร้ายกระโดดหนีลงลำห้วย สายข่าวของตำรวจโดดตามจับ โชคร้ายถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวซัดร่างหายจมไปกับตาข้ามคืน ก่อนจะพบร่างโผล่วันรุ่งขึ้น
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “เซเว่น เวียงมอก” ได้โพสต์ถึง เหตุการณ์สายตำรวจที่เสียชีวิตขณะไปช่วยไล่จับกลุ่มค้ายา เมื่อช่วงเวลา 14.35 น. ของวันที่ 16 ส.ค. 68 ซึ่งเป็นคลิปภาพระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและสายร่วม 10นาย จอดรถตราโล่ห์และเปิดประตูรถลงมา แล้ววิ่งไล่ตามจับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ค้ายาวิ่งหนีไปตามถนนและผ่านเข้าบ้านชาวบ้านหลังหนึ่งจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังตามหลัง 4 นัด ก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่ลำห้วยแม่มอกหลังบ้านหลังดังกล่าว พร้อมกับจะมีเสียงตะโกนว่าหยุดและภาพก็ตัดไป
ซึ่งหลังจากสิ้นเสียงดังกล่าวทราบว่ามีชายคนหนึ่งที่ตำรวจไล่ติดตามตัวเป็นผู้ค้ายาเสพติด กระทั่งมีการล่อซื้อยาแล้วหลบหนีมาอาศัยบ้านญาติ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตามมาถึงเกิดไหวตัวและวิ่งหลบหนี ก่อนที่จะกระโดดลงไปในลำห้วยแม่มอก
จากนั้นสายของ จนท.ชุดสืบสวน สภ.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ที่มาร่วมปฎิบัติการล่อซื้อยาบ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือนายณัฐพงษ์ เสาร์จันทร์ อายุ 46 ปี เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไล่ตามและกระโดดลงลำห้วยเพื่อตามจับตัว
แต่ด้วยช่วงเวลานั้นน้ำในลำห้วยแม่มอกไหลเชี่ยว ทำให้กระแสน้ำซัดร่างของนายณัฐพงษ์ จมหายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคน โดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ ก่อนที่จะมีการระดมกู้ภัยและนักประดาน้ำจากกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางและกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางจุดอำเภอเถิน เข้าทำการค้นหาจนถึงเที่ยงคืนแต่ก็ไม่พบจึงยุติการค้นหาชั่วคราว ส่วนเครือข่ายค้ายา จนท.สามารถตามจับมาได้ครบ
กระทั่งวันรุ่งขึ้น(17 ส.ค.) ร.ต.อ.ภาคภูมิ สุรินทะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนพบศพที่บริเวณห้วยแม่มอก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ห่างจากจุดพลัดจมหาย 500 เมตร
เจ้าหน้าที่ตำรวจ พ.ต.อ.พนิจ เนตรปัญญา ผกก.สภ.เวียงมอก พร้อมด้วย ปภ.เถิน กู้ภัยจุดหนองหอย และ อาสาสมัครพลเรือนแม่มอก หน่วยกู้ภัยลำปางจุดอำเภอเถิน และ ชุด จนท.ปภ.เทศบาลตำบลเวียงมอก จึงรุดตรวจสอบและพบร่างของนายณัฐพงษ์ ลอยติดอยู่กับกอไมยราบกลางลำห้วยแม่มอก ครอบครัวได้นิมนต์พระ มาสวดถอนวิญญาณก่อนที่จะนำร่างขึ้นมาจากน้ำ และด้วยญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต จึงได้ให้นำร่างกลับไปทำบุญบำเพ็ญกุศลต่อไป
ทั้งนี้ผู้โพสต์คลิปดังกล่าวได้เขียนข้อความว่าภาพความทรงจำสุดท้ายที่ แม่มอก ของน้องที่เอาความเป็นรักความปรารถนาดีมา ไว้ที่เวียงมอก ตามที่ นายณัฐพงษ์ เสาร์จันทร์ ผู้มีจิตอาสาที่เข้าช่วยเหลือผู้อื่น จนกระทั่งตนเองต้องเสียชีวิตจากการถูกน้ำป่า ในลำน้ำห้วยแม่มอก พัดพาร่างจมน้ำหายไป ที่หมู่บ้านกุ่มเนิ้ง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 นั้น
ในการนี้หากพ่อแม่พี่น้อง ผู้ใจบุญ มีความประสงค์ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต สามารถร่วมฝากสมทบทุนได้ที่ หมายเลขบัญชี ธ.กรุงไทย 5021359959 อนันต์ คำมี นับแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม เวลา 12.00 น. จะทำการปิดบัญชี เงินทุกบาททุกสตางค์ จะนำไปมอบให้กับครอบครัวของนายณัฐพงษ์ เสาร์จันทร์ ผู้วายชนม์ และจะนำมาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบในวาระต่อไป.. “นี่คือผลงานชิ้นสุดท้ายที่ น้องเขาทิ้งอุดมการณ์ ทิ้งความรัก ความชอบในการกระทำความดีของน้อง ไว้ที่แม่มอก”