xs
xsm
sm
md
lg

เผยนาที ตร.ไล่จับแก๊งค้ายาเมืองเถินโดดน้ำหนี สายตำรวจโดดตามจับโดนน้ำซัดจมดับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลำปาง - เผยนาที ตร.เวียงมอก เมืองเถิน บุกไล่จับคนค้ายา-เสียงปืนดังสนั่นตามหลัง 4 นัด คนร้ายกระโดดหนีลงลำห้วย สายข่าวของตำรวจโดดตามจับ โชคร้ายถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวซัดร่างหายจมไปกับตาข้ามคืน ก่อนจะพบร่างโผล่วันรุ่งขึ้น


ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “เซเว่น เวียงมอก” ได้โพสต์ถึง เหตุการณ์สายตำรวจที่เสียชีวิตขณะไปช่วยไล่จับกลุ่มค้ายา เมื่อช่วงเวลา 14.35 น. ของวันที่ 16 ส.ค. 68 ซึ่งเป็นคลิปภาพระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและสายร่วม 10นาย จอดรถตราโล่ห์และเปิดประตูรถลงมา แล้ววิ่งไล่ตามจับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ค้ายาวิ่งหนีไปตามถนนและผ่านเข้าบ้านชาวบ้านหลังหนึ่งจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังตามหลัง 4 นัด ก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่ลำห้วยแม่มอกหลังบ้านหลังดังกล่าว พร้อมกับจะมีเสียงตะโกนว่าหยุดและภาพก็ตัดไป

ซึ่งหลังจากสิ้นเสียงดังกล่าวทราบว่ามีชายคนหนึ่งที่ตำรวจไล่ติดตามตัวเป็นผู้ค้ายาเสพติด กระทั่งมีการล่อซื้อยาแล้วหลบหนีมาอาศัยบ้านญาติ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตามมาถึงเกิดไหวตัวและวิ่งหลบหนี ก่อนที่จะกระโดดลงไปในลำห้วยแม่มอก

จากนั้นสายของ จนท.ชุดสืบสวน สภ.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ที่มาร่วมปฎิบัติการล่อซื้อยาบ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือนายณัฐพงษ์ เสาร์จันทร์ อายุ 46 ปี เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไล่ตามและกระโดดลงลำห้วยเพื่อตามจับตัว

แต่ด้วยช่วงเวลานั้นน้ำในลำห้วยแม่มอกไหลเชี่ยว ทำให้กระแสน้ำซัดร่างของนายณัฐพงษ์ จมหายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคน โดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ ก่อนที่จะมีการระดมกู้ภัยและนักประดาน้ำจากกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางและกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางจุดอำเภอเถิน เข้าทำการค้นหาจนถึงเที่ยงคืนแต่ก็ไม่พบจึงยุติการค้นหาชั่วคราว ส่วนเครือข่ายค้ายา จนท.สามารถตามจับมาได้ครบ


กระทั่งวันรุ่งขึ้น(17 ส.ค.) ร.ต.อ.ภาคภูมิ สุรินทะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนพบศพที่บริเวณห้วยแม่มอก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ห่างจากจุดพลัดจมหาย 500 เมตร

เจ้าหน้าที่ตำรวจ พ.ต.อ.พนิจ เนตรปัญญา ผกก.สภ.เวียงมอก พร้อมด้วย ปภ.เถิน กู้ภัยจุดหนองหอย และ อาสาสมัครพลเรือนแม่มอก หน่วยกู้ภัยลำปางจุดอำเภอเถิน และ ชุด จนท.ปภ.เทศบาลตำบลเวียงมอก จึงรุดตรวจสอบและพบร่างของนายณัฐพงษ์ ลอยติดอยู่กับกอไมยราบกลางลำห้วยแม่มอก ครอบครัวได้นิมนต์พระ มาสวดถอนวิญญาณก่อนที่จะนำร่างขึ้นมาจากน้ำ และด้วยญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต จึงได้ให้นำร่างกลับไปทำบุญบำเพ็ญกุศลต่อไป

ทั้งนี้ผู้โพสต์คลิปดังกล่าวได้เขียนข้อความว่าภาพความทรงจำสุดท้ายที่ แม่มอก ของน้องที่เอาความเป็นรักความปรารถนาดีมา ไว้ที่เวียงมอก ตามที่ นายณัฐพงษ์ เสาร์จันทร์ ผู้มีจิตอาสาที่เข้าช่วยเหลือผู้อื่น จนกระทั่งตนเองต้องเสียชีวิตจากการถูกน้ำป่า ในลำน้ำห้วยแม่มอก พัดพาร่างจมน้ำหายไป ที่หมู่บ้านกุ่มเนิ้ง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 นั้น

ในการนี้หากพ่อแม่พี่น้อง ผู้ใจบุญ มีความประสงค์ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต สามารถร่วมฝากสมทบทุนได้ที่ หมายเลขบัญชี ธ.กรุงไทย 5021359959 อนันต์ คำมี นับแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม เวลา 12.00 น. จะทำการปิดบัญชี เงินทุกบาททุกสตางค์ จะนำไปมอบให้กับครอบครัวของนายณัฐพงษ์ เสาร์จันทร์ ผู้วายชนม์ และจะนำมาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบในวาระต่อไป.. “นี่คือผลงานชิ้นสุดท้ายที่ น้องเขาทิ้งอุดมการณ์ ทิ้งความรัก ความชอบในการกระทำความดีของน้อง ไว้ที่แม่มอก”
เผยนาที ตร.ไล่จับแก๊งค้ายาเมืองเถินโดดน้ำหนี สายตำรวจโดดตามจับโดนน้ำซัดจมดับ
เผยนาที ตร.ไล่จับแก๊งค้ายาเมืองเถินโดดน้ำหนี สายตำรวจโดดตามจับโดนน้ำซัดจมดับ
เผยนาที ตร.ไล่จับแก๊งค้ายาเมืองเถินโดดน้ำหนี สายตำรวจโดดตามจับโดนน้ำซัดจมดับ
เผยนาที ตร.ไล่จับแก๊งค้ายาเมืองเถินโดดน้ำหนี สายตำรวจโดดตามจับโดนน้ำซัดจมดับ
กำลังโหลดความคิดเห็น