สลดพบแล้ว!สาย ตร.ร่วมล่อซื้อไล่จับแก๊งค้ายาเถินโดดหนีลงห้วย โดนน้ำซัดจมดับ

ลำปาง - เศร้าสลดพบแล้ว..ร่างสายข่าวตำรวจ ช่วยปฏิบัติการล่อซื้อแล้วบุกจับผู้ค้ายา แต่เป้าหมายไหวตัวหนีลงลำห้วยที่ไหลเชี่ยวกราก รีบโดดน้ำตามจับ โชคร้ายถูกน้ำซัดจมดับ ร่างลอยติดก่อไมยราบกลางลำห้วย
กรณีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงมอก ได้รับแจ้ง เมื่อบ่ายวันที่ 16 ส.ค.68 ว่ามีคนตกไปในลำห้วยเวียงมอก ร่างจมหายไปในลำห้วยซึ่งน้ำลึกมากกว่า 2 เมตร และกำลังไหลเชี่ยว
โดยชายคนดังกล่าวนั้นเป็นสายของ จนท.ชุดสืบสวน สภ.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ที่มาร่วมปฎิบัติการล่อซื้อยาบ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ระหว่างที่ล่อซื้อยา กลุ่มเครือขายยาเสพติดได้ไหวตัว กระโดดหลบหนีลงไปในลำห้วยแม่มอก บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ต.แม่มอก จึงกระโดดน้ำตามไปช่วยจับ
แต่ปรากฏว่าร่างของชายคนนั้นถูกกระแสน้ำซัดร่างจมหายไปต่อหน้าต่อตา จนท. ก่อนจะระดมกู้ภัยและนักประดาน้ำจากกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางและกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางจุดอำเภอเถิน ได้ทำการค้นหาจนถึงเที่ยงคืนที่ผ่านมา แต่ก็ไม่พบจึงยุติการค้นหาชั่วคราว ส่วนเครือข่ายค้ายาจนท.สามารถตามจับมาได้ครบทั้งแก๊งนั้น
ล่าสุดวันนี้ ( 17 ส.ค.68) ร.ต.อ.ภาคภูมิ สุรินทะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนพบศพที่บริเวณห้วยแม่มอก หมู่ที่ 3 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ห่างจากจุดพลัดจมหาย 500 เมตร จึงเร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ต่อมา พ.ต.อ.พนิจ เนตรปัญญา ผกก.สภ.เวียงมอก นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วย ปภ.เถิน กู้ภัยจุดหนองหอย และอาสาสมัครพลเรือนแม่มอก หน่วยกู้ภัยลำปางจุดอำเภอเถิน และชุด จนท.ปภ.เทศบาลตำบลเวียงมอก รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพนายณัฐพงษ์ เสาร์จันทร์ อายุ 46 ปี มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ สภาพศพลอยติดอยู่กับกอไมยราบกลางลำห้วยแม่มอก ครอบครัวได้นิมินต์พระ มาสวดถอนวิญญาณก่อนที่จะนำร่างขึ้นมาจากน้ำให้แพทย์รพ.เถิน ชันสูตรและนำร่างส่งตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งที่รพ.เถิน ท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงดูจำนวนมาก