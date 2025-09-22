"อาร์เตตา" เสียเวลาเปล่า 45 นาที ดึงเบรกมือ "อาร์เซนอล"

เจมี คาร์ราเกอร์ นักวิเคราะห์วิจารณ์ โจมตี มิเกล อาร์เตตา กุนซือ อาร์เซนอล เสียเวลาเปล่า 45 นาที ระหว่างบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ ลีก พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน โดยเปรียบเทียบว่า ไม่ยอมปลดเบรกมือแก่ลูกทีม
"เดอะ กันเนอร์ส" แบ่ง 1 แต้ม ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม ด้วยประตูของ กาเบรียล มาร์ติเนลลี กองหน้าบราซิเลียน กระดกบอลข้าม จานลุยจิ ดอนนารุมมา นายทวาร
รองแชมป์เก่า ตามหลังตั้งแต่ต้นครึ่งแรก หลังถูก ซิตี เล่นงานด้วยเกมโต้กลับ โดย เออร์ลิง ฮาแลนด์ เป็นจุดเริ่มต้นและจบสกอร์
อาร์เตตา แก้เกมช่วงพักครึ่ง เปลี่ยน บูกาโย ซากา หายจากอาการบาดเจ็บ แทน โนนี มาดูเอเก และ เอเบเรชี เอเซ ตัวรุกค่าตัว 60 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,575 ล้านบาท) แทน มิเกล เมริโน
คาร์ราเกอร์ กูรูแห่ง "สกาย สปอร์ตส" กล่าว "ผมคิดว่าพวกเขาเสียเวลาไปเปล่าๆ 45 นาที อาร์เซนอล เป็นทีมที่ยอดเยี่ยม สำหรับผมมีขุมกำลังดีสุดของ พรีเมียร์ ลีก พวกเขาน่าจะลงเล่นในบ้าน แล้วชนะ แมนฯ ซิตี สัก 2-0"
"มิเกล อาร์เตตา มีทีมที่ใกล้เคียงมากๆ เหลือเกินสำหรับคว้าแชมป์ พรีเมียร์ ลีก หรืออาจถึง ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก ผมคิดว่าพวกเขาอยู่ระดับนั้นเลย"
"แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า พอถึงเกมสำคัญๆ เขาเลือกทีมที่รู้สึกเหมือจเขากำลังคิดมากเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ มันไม่ได้หมายความว่า คุณจะเป็นแชมป์ไม่ได้นะ โชเซ มูรินโญ เป็นแชมป์มาแล้ว 3 สมัย และเขาก็เป็นคนแบบนั้น"
"เหตุผลที่ผมบอกว่าเขาเสียเวลาไปเปล่าๆ 45 นาที คือ ผมเคยเล่นกับผู้จัดการทีมบุคลิกแบบนั้นที่ลิเวอร์พูล และเราเข้าใกล้มากๆ เราเป็นทีมระดับท็อป แต่ไม่เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ ลีก ผมรู้สึกว่าตอนร่วมงาน เชราร์ด อุลลิเยร์ และ ราฟา เบนิเตซ มีบางครั้งที่เราดึงเบรกมือ"
"นั่นคือสิ่งที่ มิเกล อาร์เตตา กำลังทำอยู่ เขาไม่เปลี่ยนแนวคิด ลิเวอร์พูล เคยผ่านจุดนั้นช่วงครึ่งหลังที่แอนฟิลด์ แมนฯ ซิตี ผ่านจุดนั้นช่วงต้นเกมนี้ และเขาปล่อยให้ทีมเหล่านั้นกลับสู่เกมของตัวเอง"
"มันเป็นรูปแบบเดิมๆ ซ้ำซากซีซันแล้วซีซันเล่า หากคุณเป็น อาร์เตตา หรือแฟนบอล อาร์เซนอล คุณต้องหวังว่าเกมเหล่านี้จะไม่ส่งผลถึงท้ายซีซัน"