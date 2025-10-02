สวน อบจ.เชียงใหม่เสริมทัพชุดใหญ่ "ไก่ฟ้า" สวยงามหลายชนิด เสริมสีสันแลนด์มาร์กจุดเช็กอินยอดนิยม

เชียงใหม่ - สวน อบจ.เชียงใหม่เสริมทัพสัตว์น่ารักสวยงามต่อเนื่อง รับมอบไก่ฟ้าพญาลอ จำนวน 3 คู่ และไก่ฟ้าหลังขาว จำนวน 2 คู่ จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ พร้อมไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิร์สต์ จำนวน 1 คู่ และไก่ฟ้าสีทอง จำนวน 2 คู่ จากท้องถิ่น นำมาจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและศึกษาเรียนรู้ สร้างสีสันเพิ่มเติมแลนด์มาร์กและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยม
รายงานข่าวแจ้งว่า ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเย็นวานนี้ (1 ต.ค. 68) นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทำการรับมอบไก่ฟ้าพญาลอ จำนวน 3 คู่ และไก่ฟ้าหลังขาว จำนวน 2 คู่ รวม 10 ตัว จากนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ พร้อมไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิร์สต์ จำนวน 1 คู่ จากนายสุจินต์ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และไก่ฟ้าสีทอง จำนวน 2 คู่ จากนายนิกร กันยะวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง เขต 1 โดยภายหลังการรับมอบแล้วได้ทำการปล่อยไก่ฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กรงที่ได้มีการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้เพื่อจัดแสดงภายในพื้นที่ของสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายได้ชื่นชมความน่ารักและศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างสีสัน เติมเต็มความมีชีวิตชีวา เพิ่มแรงดึงดูดใจและความน่าสนใจให้กับพื้นที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นไปอีก หลังจากที่ก่อนหน้ามีการนำฝูงหงส์, ฝูงแพะแคระ, เป็ดแมนดาริน และปลาคาร์ป มาจัดแสดงไว้แล้วและเกิดกระแสตอบรับเป็นอย่างดี จนกลายเป็นแหล่งทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและแลนด์มาร์กยอดนิยมของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต่างพากันเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมากทุกวัน
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ไก่ฟ้าพญาลอ จำนวน 3 คู่ และไก่ฟ้าหลังขาว จำนวน 2 คู่ เป็นสัตว์สวยงามที่เพาะขยายพันธุ์ได้จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์นำมาจัดแสดงในพื้นที่ของสวนสาธารณะแห่งนี้ ในรูปแบบของการให้ยืมพร้อมทั้งจะมีการจัดเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์มาคอยดูแลเป็นระยะด้วย ขณะเดียวกันยังได้รับมอบไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิร์สต์ จำนวน 1 คู่ จากเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง และไก่ฟ้าสีทอง จำนวน 2 คู่ จาก ส.อบจ.จอมทอง เขต 1 เพื่อนำมาจัดแสดงด้วย ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ได้ร่วมสร้างสีสันและเพิ่มความน่าสนใจให้กับสถานที่แห่งนี้
นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จากพื้นที่รกร้าง จนกระทั่งทุกวันนี้กลายเป็นสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งจากประชาชนและนักท่องเที่ยว เห็นได้จากการที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจตลอดทั้งวันในแต่ละวันรวมแล้วหลายพันคน อย่างไรก็ตาม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้นไปอีก พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยในช่วงปลายปีนี้เตรียมที่จะจัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี