เสริมทัพสัตว์น่ารักต่อเนื่อง! สวน อบจ.เชียงใหม่ จัดเพิ่มฝูง"เป็ดแมนดาริน"อวดโฉมสีสันสวยงาม-นทท.ตื่นตา

เชียงใหม่ – เรียกเสียงฮือต่อเนื่อง! สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ รับมอบยกฝูง 20 ตัว “เป็ดแมนดาริน” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเป็ดที่สวยงามที่สุดในโลก จากเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง แหล่งเพาะขยายพันธุ์ชื่อดัง ให้นำมาเลี้ยงจัดแสดงสร้างสีสันและความน่าสนใจเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเตรียมรับมอบปลาคาร์ปสวยงามอีก 300 ตัว จากเชียงใหม่ ซู อควาเรียม นำมาเสริมทัพเพิ่มเติมเต็มชีวิตชีวา ตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์คและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยม
ช่วงเย็นวันนี้(2 ก.ย.68) ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ “เป็ดแมนดาริน” (Mandarin Duck) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเป็ดที่สวยงามที่สุดในโลก จำนวน 10 คู่ รวม 20 ตัว จากนายสุจินต์ แสงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง และกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดแมนดารินป่าเมี่ยง
โดยการส่งมอบเป็ดแมนดารินให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อปล่อยเลี้ยงและจัดแสดงภายในสระน้ำของสวนแห่งนี้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้ชื่นชมความน่ารัก ตลอดจนเป็นการสร้างสีสัน เติมเต็มความมีชีวิตชีวา เพิ่มแรงดึงดูดใจและความน่าสนใจให้กับพื้นที่แห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก หลังจากที่ก่อนหน้ามีการนำฝูงหงส์และฝูงแพะแคระมาจัดแสดงแล้วปรากฏว่าเกิดกระแสตอบรับเป็นอย่างดี
ทั้งนี้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง ได้ร่วมกันทำการปล่อยฝูงเป็ดแมนดาริน ลงสู่สระน้ำที่มีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับ ทั้งการล้อมรั้ว,ติดตั้งตาข่าย และแพไม้ไผ่ลอยน้ำ ปรากฏว่าฝูงเป็ดแมนดารินทั้งหมดสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และแหวกว่ายไปมาอย่างมีความสุข ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่พากันมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจในสวนแห่งนี้ ซึ่งต่างชื่นชมความน่ารักและความสวยงามของเป็ดแมนดารินเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากฝูงหงส์และฝูงแพะแคระ
นายพิชัย เปิดเผยว่า เป็ดแมนดาริน ได้รับการยกย่องว่าเป็นเป็ดที่มีความสวยงามที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้ด้วย เพราะเป็นสัตว์ที่จะจับคู่ผสมพันธุ์และครองคู่เดียวกันไปตลอดชีวิต ซึ่งตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ถือว่าเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์และจำหน่ายเป็ดแมนดาริน ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดแมนดารินป่าเมี่ยง ที่มีสมาชิกเป็นชาวบ้านในพื้นที่กว่า 100 ครอบครัว ซึ่งการนำเป็ดแมนดารินมาจัดแสดงที่สวนแห่งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างสีสัน เติมเต็มความมีชีวิตชีวา และสร้างบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวแล้ว ยังจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีของตำบลป่าเมี่ยงและจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นอกจากเป็ดแมนดาริน ที่เพิ่งได้รับมอบจากทางเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง นำมาจัดแสดงแล้ว ในเวลานี้ยังได้รับการสนับสนุนจากทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ที่เตรียมจะมอบปลาคาร์ป ซึ่งเป็นปลาสวยงาม จำนวน 300 ตัว ให้นำมาเลี้ยงไว้ที่สวนแห่งนี้เพิ่มเติมอีก ซึ่งเบื้องต้นได้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไว้รองรับแล้ว เพื่อที่จะนำมาปล่อยเลี้ยงในสระน้ำเดียวกันกับที่เลี้ยงเป็ดแมนดาริน โดยสัตว์ทั้งสองชนิดนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และเชื่อว่าน่าจะช่วยเติมเต็มสร้างสีสันให้กับสวนแห่งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า สำหรับฝูงแพะแคระ ที่จัดแสดงอยู่ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นั้น ล่าสุดเพิ่มจำนวนเป็น 9 ตัว แล้ว โดยล่าสุดช่วงเย็นวันนี้(2 ก.ย.68) นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบแพะแคระ สีขาว เพศเมีย จำนวน 1 ตัว จากฟาร์มช่างรุ่ง ดอยเต่า เพื่อให้นำมาจัดแสดงเพิ่มเติม หลังจากที่เมื่อวานนี้(1 ก.ย.68) ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ให้การอนุเคราะห์ยืมนำมาจัดแสดงจำนวน 8 ตัว ประกอบด้วย ตัวผู้ 6 ตัว และตัวเมีย 2 ตัว.