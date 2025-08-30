กระแสดีต่อเนื่อง! ฝูงหงส์ สวน อบจ.เชียงใหม่ ทำคนคึกคักแห่ลุกเช้าออกกำลังกายเพิ่มหลายเท่าตัวเพื่อชมความน่ารัก

เชียงใหม่- “หงส์ อบจ.” กระแสดีต่อเนื่อง! คนตื่นเช้าแห่ออกกำลังกายวันหยุดที่สวน อบจ.เชียงใหม่ เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ขณะที่ “นายกฯก๊อง” เผยฝูงหงส์สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี ปลื้มช่วยดึงดูดใจให้คนตื่นตัวลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
วันนี้(30 ส.ค.68) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า กระแสชาวเชียงใหม่ตื่นห่าน และตื่นหงส์ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมายังคึกคัก โดยเฉพาะที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือสวน อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ในพื้นที่กว่า 300 ไร่ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้นำฝูงหงส์มาปล่อยไว้ในหนองน้ำขนาดใหญ่ ทั้งส่วนที่จัดซื้อมาโดยนายก อบจ.เชียงใหม่ และส่วนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทำให้มีฝูงหงส์ขาวจำนวน 6 ตัว และหงส์ดำอีก 8 ตัว เปิดตัวไปเพียง 2 วัน ปรากฏว่าได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้น คนแห่ไปชมความสวยงามของฝูงหงส์กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะช่วงค่ำวานนี้ มีคนไปชมมากกว่า 1,000 คน
ขณะที่เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่ตามปกติคนจะมาออกกำลังกายกันจำนวนมากอยู่แล้วในเช้าของวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่พอมีการนำฝูงหงส์มาปล่อยไว้ ทำให้คนที่ตื่นเช้ามาออกกำลังกาย รวมทั้งที่พาครอบครัวมาชมฝูงหงส์ และพักผ่อนหน่อยใจกันเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว โดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า กระแสตอบรับค่อนข้างดี มีคนมาใช้บริการสวน อบจ.เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อช่วงค่ำวานนี้ คนมาออกกำลังกาย มาเดินเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และมาชมความสวยงามของฝูงหงส์นับพันคน เช่นกันกับเช้านี้พบว่ามีคนเพิ่มขึ้นจากปกติกว่า 3 เท่าตัว ที่น่าดีใจคือครอบครัวที่พาลูกหลาน พาพ่อแม่ พาผู้สูงอายุ มาพักผ่อนหย่อนใจ ตื่นเช้ามาชมบรรยากาศที่สวยงาม และอากาศที่สดชื่นยามเช้า ท่ามกลางฝูงหงส์ที่เพิ่มเติมบรรยากาศความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ทั้งนี้ที่ผ่านมา 2 วันพบว่าฝูงหงส์ปรับตัวเข้ากันได้ดีแม้จะมาจากต่างถิ่น รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เพราะมีพื้นที่กว้าง สวยงาม ร่มรื่น ส่วนหงส์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่หลายคนมองว่าสีไม่ขาวสะอาดสดใสนั้น เพราะที่เก่าที่เลี้ยงเป็นพื้นที่จำกัด พอมาอยู่ที่นี่เริ่มมีการผลัดขน ก็เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะขาวสะอาดสวยงามขึ้น นอกจากนี้ตอนนี้ได้เร่งทำต่อเติม เตรียมนำแพะแคระจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาเลี้ยงไว้ให้เด็กๆ ได้ชมความน่ารักเพิ่มเติมด้วย เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศของสวนสาธารณะที่เป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่ง