CHIANG MAI 24 HR CHALLENGE ครั้งที่ 2 เตรียมยกระดับสู่เวทีโลก พร้อมเปิดตัวนักกีฬาชั้นนำไทย–ต่างชาติ

ณ สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและแนะนำนักกีฬาชั้นนำสำหรับการแข่งขัน CHIANG MAI 24 HR CHALLENGE ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–15 ธันวาคม 2568 โดยมีนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมกีฬาและการยกระดับมาตรฐานของ CHIANG MAI 24 HR CHALLENGE ให้สอดคล้องกับทิศทางกีฬาโลก
นายสงค์ศักดิ์ คำศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 กล่าวถึงการสนับสนุนเชิงนโยบายและทรัพยากรให้การแข่งขันครั้งนี้มีคุณภาพและเป็นเวทีสำคัญ
Gillsoo Park ผู้แทน IAU ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง IAU และประเทศไทย ในการผลักดันการแข่งขันอัลตร้ามาราธอนไทยสู่เวทีโลก
ในช่วง “Meet the Elites” ได้มีการแนะนำนักกีฬาชั้นนำระดับโลกและไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น Zheng Yongmin แชมป์จากเกาหลีใต้ทำสถิติไว้ 243.44 กม. ใน 24 ชั่วโมง, Cheng Yanchun และ Shan Ying จากจีน รวมถึงนักกีฬาหญิงไทยแถวหน้า ดาริกา สุวรรณมงคล แชมป์หญิงไทยปีที่แล้ว วิ่งได้ 173.30 กม. ใน 24 ชั่วโมงและทีมชาติไทยเช่น ที่มีผลงานระดับนานาชาติหลายรายการ
การแข่งขัน CHIANG MAI 24 HR CHALLENGE ไม่ได้เป็นเพียงสนามวิ่ง แต่เป็น “บทใหม่ของวงการกีฬาไทย” ที่แสดงความร่วมมือระหว่างภาคส่วนท้องถิ่นและระดับสากลในการยกระดับวงการวิ่งของไทย
สำหรับ Chiang Mai 24-Hour Challenge 2025 ถือเป็นการจัดงานวิ่งสายอัลตร้าโร้ด ที่บรรดานักวิ่งจะได้มาประลองกันทั้งความเร็ว และความทนทาน วิ่งแบบไม่พัก 24 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางวิ่งวนรอบภายใน สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่
แบ่งประเภทการแข่งขัน ออกเป็นดังนี้
24 ชม.: 60 รอบ (Spirit) >> 72 รอบ (Challenger) >> 101 รอบ
(Elite) >> 146 รอบ (Grand Elite)
12 ชม.: 37 รอบ (Spirit) >> 52 รอบ (Challenger)
6 ชม.: 17 รอบ (Spirit) >> 25 รอบ (Challenger)
2 ชม.: 2 รอบ (Medal Chaser) >> 7 รอบ (Spirit) >> 10 รอบ (Challenger)