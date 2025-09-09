"เชียงใหม่ ซู อควาเรียม"มอบ"ปลาคาร์ป"สวยงาม400ตัว เลี้ยงโชว์สวน อบจ.เชียงใหม่ ร่วมสร้างสีสันเติมความสุข

เชียงใหม่ - สวน อบจ.เชียงใหม่ เสริมทัพสัตว์สวยงามน่ารักสร้างสีสันเพิ่มอีก “นายกฯ ก๊อง” รับมอบ“ปลาคาร์ป” 400 ตัว จาก “เชียงใหม่ ซู อควาเรียม” ปล่อยเลี้ยงและจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเติมเต็มความสุขระหว่างออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยม
ช่วงเย็นวันนี้(9 ก.ย.68) ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้บริหารเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ร่วมกันปล่อยปลาคาร์ปสวยงาม อายุตั้งแต่ 1-3 ปี จำนวน 400 ตัว ลงเลี้ยงในสระน้ำเดียวกันกับที่เลี้ยงเป็ดแมนดารินภายในสวนแห่งนี้ ซึ่งปลาคาร์ปดังกล่าวนี้ มูลค่ารวมหลายแสนบาท ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม มอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ ปล่อยเลี้ยงและจัดแสดงภายในสวนแห่งนี้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้ชื่นชม ตลอดจนเป็นการเติมเต็มสร้างสีสันและความน่าสนใจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้กับพื้นที่แห่งนี้นอกเหนือไปจากฝูงหงส์,แพะแคระและเป็ดแมนดาริน ที่นำมาจัดแสดงแล้วและเกิดกระแสตอบรับดีเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งของประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามทาง อบจ.เชียงใหม่ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่และเติมเต็มความน่าสนใจที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คนมากยิ่งขึ้น จึงได้ริเริ่มนำสัตว์สวยงามน่ารักมาเลี้ยงและจัดแสดงเพื่อสร้างสีสัน พร้อมดูแลเป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่หงส์,แพะแคระ และเป็ดแมนดาริน รวมทั้งล่าสุดเป็นปลาคาร์ป จำนวน 400 ตัว ที่ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม มอบให้ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลตั้งแต่ต้น เพื่อร่วมกันสร้างความสุขให้กับคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว โดยสัตว์ทุกตัวที่นำมาเลี้ยงและจัดแสดงนั้น จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนอนาคตจะมีการนำสัตว์สวยงามน่ารักชนิดใดมาจัดแสดงเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ขณะที่นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้บริหารเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เปิดเผยว่า รู้สึกชื่นชมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งที่มีวิสัยทัศน์และความริเริ่มในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมจากพื้นที่รกร้างจนกลายเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยมของคนเชียงใหม่ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำสัตว์สวยงามน่ารักมาจัดแสดงที่ยิ่งทำให้เกิดกระแสความนิยมและดึงดูดใจผู้คนให้อยากมาเยือนมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม จึงอยากมีส่วนร่วมกับทาง อบจ.เชียงใหม่ ในการสร้างสีสันและความสุขให้ผู้คน ด้วยการมอบปลาคาร์ปให้นำมาเลี้ยงและจัดแสดง เพราะเป็นปลาสวยงาม และยังเป็นสัตว์มงคลอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้าที่จะนำมาเลี้ยงนั้น ได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบสภาพพื้นที่และคุณภาพน้ำแล้ว พบว่าพื้นที่เป็นบ่อดินและมีน้ำไหลเวียนตลอด ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเลี้ยงปลาคาร์ป โดยจะทำให้ปลาเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อว่าภายใน1ปีจากนี้จำนวนปลาน่าจะเพิ่มขึ้นมากและสามารถต่อยอดกิจกรรมอื่นๆ ได้อีก
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการปล่อยปลาคาร์ป จำนวน 400 ตัว ในครั้งนี้ เบื้องต้นเป็นการปล่อยเลี้ยงไว้ในกระชังเพื่อให้ปลาปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมใหม่ พร้อมทั้งฝึกการกินอาหารนานประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงปล่อยออกจากกระชัง อย่างไรก็ตามพบว่าแม้ปลาคาร์ปจะยังอยู่ในกระชัง แต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่างมุงดูด้วยสนใจ.