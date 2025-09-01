ว้าวไม่หยุด!สวน อบจ.เชียงใหม่เสริมทัพสัตว์น่ารักจัดแสดง เพิ่มฝูงแพะแคระจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-เล็งอีก“เป็ดแมนดาริน”

เชียงใหม่ – “นายกฯก๊อง”ลุยต่อเนื่องดัน สวน อบจ.เชียงใหม่ขึ้นแท่นแลนด์มาร์คแนวหน้า เสริมทัพสัตว์น่ารักเติมเต็มสร้างสีสัน หลังฝูงหงส์สร้างกระแสฟีเวอร์ติดลมบน ล่าสุดรับมอบฝูงแพะแคระ 8 ตัว จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาจัดแสดงเรียกเสียงฮือฮาและสร้างแรงดึงดูดเพิ่ม เท่านั้นยังไม่พอจ่อนำ “เป็ดแมนดาริน” เป็ดที่สวยงามที่สุดในโลก จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ชื่อดังของเชียงใหม่ มาจัดแสดงเพิ่มเติมอีก
ช่วงเย็นวันนี้(1 ก.ย.68) สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกันปล่อยฝูงแพะแคระ จำนวน 8 ตัว ประกอบด้วย ตัวผู้ 6 ตัว และตัวเมีย 2 ตัว ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การอนุเคราะห์ยืม เพื่อเลี้ยงและจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้ชื่นชมความน่ารัก รวมทั้งสร้างสีสันและความน่าสนใจของสวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หลังจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วได้มีการปล่อยเลี้ยงฝูงหงส์ขาวและหงส์ดำของ อบจ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ตัว พร้อมหงส์ขาวอีก 4 ตัว ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้ยืมนำมาจัดแสดงแล้ว ปรากฏว่าเกิดกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม พร้อมทั้งมีความร่วมมือกันต่อยอดในครั้งนี้
ทั้งนี้นายพิชัย เปิดเผยว่า จากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีต่อฝูงหงส์ที่นำมาเลี้ยงและจัดแสดงอยู่ในพื้นที่ของสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ทาง อบจ.เชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวเพื่อสร้างสีสันมีชีวิตชีวาและความน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ให้เพิ่มยิ่งขึ้น โดยล่าสุดทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้อนุเคราะห์ให้ยืมสัตว์น่ารักอย่างแพะแคระ จำนวน 8 ตัว นำมาเลี้ยงและจัดแสดงภายในพื้นที่สวนแห่งนี้ ซึ่งเบื้องต้นได้จัดแสดงอยู่ในคอกที่ล้อมรั้วไว้เป็นอย่างดี พร้อมที่พักชั่วคราว ส่วนที่พักที่มั่นคงแข็งแรงจะทำเป็นบ้านน็อคดาวน์ ซึ่งกำลังดำเนินการและจะเสร็จภายใน 2-3 วันนี้
ขณะเดียวกันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นอกจากนี้ทาง อบจ.กำลังวางแผนที่จะดำเนินการนำสัตว์เล็กน่ารักอีกหลายชนิดมาจัดแสดงเพิ่มเติมในพื้นที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเติมเต็มสร้างสีสันและบรรยากาศของสวนแห่งนี้ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยเบื้องต้นได้มีการหารือแล้วกับทางเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงด้านเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และจำหน่าย “เป็ดแมนดาริน” ที่ถูกยกให้เป็นเป็ดที่สวยงามที่สุดในโลก เพื่อนำมาจัดแสดงในสวนแห่งนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้ และจะช่วยทำให้สวนแห่งนี้ที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก.