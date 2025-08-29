เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจับมือ "นายกก๊อง" ส่งมอบหงส์ขาว 4 ตัวร่วมฝูงหงส์สวน อบจ.เติมเต็มสร้างสีสันกระตุ้นท่องเที่ยว

เชียงใหม่ - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จับมือผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสร้างแลนด์มาร์กกระตุ้นท่องเที่ยว รับมอบหงส์ขาว 4 ตัวที่ประสบความสำเร็จเพาะขยายพันธุ์ ปล่อยเลี้ยงเพิ่มเติมในบึงน้ำสวน อบจ. จัดแสดงร่วมกับฝูงหงส์ดำและขาว 10 ตัวที่เพิ่งเริ่มจัดแสดงเมื่อวาน (28 ส.ค. 68) เป็นวันแรกและแจ้งเกิดทันที เผยเล็งร่วมมือเพิ่มเติมจัดแสดงสัตว์เล็กน่ารักอีกหลายชนิด
วันนี้ (29 ส.ค. 68) เวลา 08.08 น. ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวฐิติรัตน์ ตะวันวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกันปล่อยหงส์ขาว อายุประมาณ 1 ปี จำนวน 4 ตัว ประกอบด้วย ตัวผู้ 3 ตัว และตัวเมีย 1 ตัว ซึ่งทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้การอนุเคราะห์สนับสนุน ลงสู่บึงน้ำของสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเลี้ยงและจัดแสดงร่วมกับฝูงหงส์จำนวน 10 ตัว ประกอบด้วย หงส์ขาว 2 ตัว และหงส์ดำ 8 ตัว ที่นายพิชัยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวจัดซื้อนำมาเลี้ยงและจัดแสดงเพื่อเป็นการสร้างสีสันและเติมเต็มความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่แห่งนี้ที่เป็นแลนด์มาร์กและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ซึ่งเพิ่งเริ่มปล่อยเลี้ยงเป็นวันแรกเมื่อวานนี้และเกิดกระแสบวกจากประชาชนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี กระทั่งวันนี้ได้ทำการปล่อยหงส์ขาวจากไนท์ซาฟารีเพิ่มอีก 4 ตัว ซึ่งทันทีที่ทำการปล่อยปรากฏว่าหงส์ทั้งหมดสามารถปรับตัวเข้ารวมฝูงกันได้เป็นอย่างดีในเวลาไม่นาน
ทั้งนี้ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวานนี้ที่เริ่มนำหงส์จำนวน 10 ตัวมาปล่อยเลี้ยงและจัดแสดงในสวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ ได้มีการขอสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ของเชียงใหม่มาช่วยตรวจสุขภาพของหงส์ทั้ง 10 ตัว พบแข็งแรงสมบูรณ์ดี ขณะเดียวกันได้รับทราบว่าทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีลูกหงส์ขาวอยู่จำนวนหนึ่งที่เพาะขยายพันธุ์ประสบความสำเร็จ ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเองตั้งใจที่จะจัดซื้อมา 4 ตัวหรือ 2 คู่ แต่จัดหาได้เพียง 1 คู่เท่านั้น จึงได้ปรึกษาหารือเพื่อ ขอความอนุเคราะห์จากทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและได้รับการตอบตกลง พร้อมส่งมอบให้และทำการปล่อยเลี้ยงในวันนี้ ทำให้ปัจจุบันในสวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่แห่งนี้มีฝูงหงส์รวมทั้งสิ้น 14 ตัว ซึ่งได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ทาง อบจ.เชียงใหม่และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังได้มีการหารือกันถึงความเป็นไปได้ในการนำสัตว์เล็กบางชนิดมาจัดแสดงเพิ่มเติมในสวนแห่งนี้ด้วย เพื่อร่วมมือกันเติมเต็มสร้างสีสันและบรรยากาศของสวนแห่งนี้ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี
ขณะที่นางสาวฐิติรัตน์ ตะวันวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า หงส์ขาวทั้ง 4 ตัวนี้เป็นผลจากความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งจากการหารือแล้ว ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือครั้งนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นที่นิยมของประชาชนและนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคตหากจะมีความร่วมมือใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนแล้ว ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอยู่เสมอ