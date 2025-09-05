สวน อบจ.เชียงใหม่ กระแสแรงขึ้นแท่นแลนด์มาร์คฮิต ดึงคนเช็คอินเพิ่ม3เท่าตัว หลังเสริมทัพสัตว์น่ารักสร้างสีสัน

เชียงใหม่-สวน อบจ.เชียงใหม่ ขึ้นแท่นแลนด์มาร์คยอดนิยม ของทั้งคนรักสุขภาพออกกำลังกายและนักท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ หลังเสริมทัพสัตว์น่ารักต่อเนื่อง ตั้งแต่ฝูงหงส์ แพะแคระและเป็ดแมนดาริน พร้อมจ่อเพิ่มฝูงปลาคาร์ปอีก300ตัว พบนอกจากสร้างรอยยิ้มและความสุขแล้วยังส่งผลดีรายได้ชุมชนด้วย
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันว่า “สวน อบจ.” กำลังกลายเป็นแลนด์มาร์คยอดฮิตของเมืองเชียงใหม่ ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ โอบล้อมด้วยความร่มรื่นและวิวดอยสุเทพที่สวยงามราวกับอยู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ล่าสุดได้มีการนำสัตว์น่ารักหลากหลายชนิดมาเลี้ยงจัดแสดงสร้างสีสันและสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ยิ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและแรงดึงดูดใจมากกว่าเดิมขึ้นไปอัก
ทั้งนี้ปัจจุบันภายในสวน อบจ.เชียงใหม่ มีสัตว์น่ารักที่เลี้ยง แสดงอยู่ ประกอบด้วย หงส์ขาว 6 ตัว และหงส์ดำ 8 ตัว แหวกว่ายอยู่ในสระน้ำใหญ่ ขณะที่แพะแคระรวม 9 ตัว กลายเป็นขวัญใจของเด็กๆ และครอบครัว รวมทั้งยังมีฝูงเป็ดแมนดาริน ที่ได้ชื่อว่าเป็นเป็ดที่สวยที่สุดในโลกอีก 20 ตัว ที่ได้รับมอบจากเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง แหล่งเพาะพันธุ์ชื่อดัง มาปล่อยในสระน้ำกลางสวน พร้อมเตรียมเสริมทัพด้วยปลาคาร์ปสวยงาม 300 ตัว จากเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ที่จะลงสระน้ำเดียวกันในเร็วๆ นี้ ทำให้ปัจจุบันมีผู้คนพากันมาออกกำลังกาย เดินเล่น และถ่ายรูปมากขึ้นกว่าปกติถึง 3 เท่าตัว สร้างความคึกคักตลอดทั้งวัน
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดแสดงสัตว์เหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้ประชาชน แต่ยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คึกคักยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกด้วย.