อ่างทองวิกฤต! คันดินโผงเผงยุบ น้ำทะลักเข้าหมู่บ้าน หวั่นท่วมกว่า 500 หลังคาเรือน

อ่างทอง - คันดินริมคลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง สไลด์ยุบตัว น้ำทะลักเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้านผวาเร่งเก็บข้าวของหนีน้ำ ขณะที่ อบต.-ชลประทาน เร่งเสริมคันดินด้วยบิ๊กแบ็ก-กระสอบทรายยาวกว่า 500 เมตร ป้องกันบ้านเรือนกว่า 500 หลังคาเรือน หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง
วันนี้(1 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทองยังคงขยายวงกว้าง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เกิดเหตุคันดินป้องกันน้ำท่วมบริเวณริมคลองโผงเผง หมู่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เกิดการสไลด์ยุบตัวลง ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าหมู่บ้านอย่างฉับพลัน
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับชาวบ้าน โดยมีลุงวัย 65 ปี เจ้าของบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์เป็นคนแรก รีบประสานไปยัง นายลพ สมาชิก อบต.โผงเผง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายมนตรี นายก อบต.โผงเผง เพื่อนำกำลังเข้าช่วยเหลือ
ด้านนายพิษณุ ช่วยเวช ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 เปิดเผยว่า ได้เร่งประสานกำลังจากทหาร และผู้ต้องขังชั้นดีเรือนจำจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมสนับสนุนการซ่อมแซมคันดิน โดยนำรถแบ็กโฮเข้าดำเนินการ พร้อมนำทรายบรรจุบิ๊กแบ็กและกระสอบทรายเสริมแนวคันดินตลอดระยะทางกว่า 500 เมตร เพื่อสกัดกั้นน้ำไม่ให้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 500 หลังคาเรือนในพื้นที่
ขณะเดียวกันระดับน้ำในคลองโผงเผงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใกล้ล้นแนวกระสอบทรายที่กั้นไว้ ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความวิตกกังวล หลายครอบครัวต่างเร่งขนย้ายข้าวของไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ได้ระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอ่างทอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อยู่ที่ระดับ 8.80 เมตร โดยจุดวิกฤติอยู่ที่ 8 เมตรจากระดับตลิ่งซึ่งมีเขื่อนกั้นน้ำสูง 10 เมตร ขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านจริงอยู่ที่ 2,338 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งมือเสริมแนวคันดินเพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างเร่งด่วน พร้อมวางมาตรการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง