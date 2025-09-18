อ่างทองอ่วม! น้ำเจ้าพระยาหนุนท่วม 4 อำเภอ 975 ครัวเรือนเดือดร้อน ยายวัย 68 ปีสู้ภัยนอนบ้านน้ำท่วม

อ่างทอง–สถานการณ์น้ำท่วมขยายวงกว้างต่อเนื่อง ยายวัย 68 ปีชาว ต.โผงเผง อ.ป่าโมก ต้องใช้ชีวิตอยู่บนบ้านไม้ที่น้ำเอ่อล้นท่วมสูง 5-10 ซม. กินอยู่หลับนอนเพียงลำพังนานกว่า 1 สัปดาห์ ด้านเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม ทำชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำเดือดร้อนหนัก
วันนี้ (18 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสอาด เกตุบำรุง อายุ 68 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงที่ถูกน้ำจากคลองโผงเผงซึ่งเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นบ้าน 5-10 ซม. ยายสอาดอยู่ลำพังเพราะห่วงข้าวของในบ้าน โดยมีหลานพายเรือมานำอาหารให้ทุกวัน หากระดับน้ำสูงขึ้นอีกก็เตรียมไปอาศัยอยู่กับญาติหรือเต็นท์ผู้ประสบภัยริมถนน เผยต้องเผชิญน้ำท่วมลักษณะนี้ทุกปีจนชิน
ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนที่ 2,198 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (สถานี C7A) มีระดับสูง 8.34 เมตร เกินจุดวิกฤติ 8 เมตรแล้ว โดยยังไม่ล้นคันกั้นน้ำที่สูง 10 เมตร เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังใกล้ชิด
ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ไชโย อ.วิเศษชัยชาญ อ.ป่าโมก และ อ.เมืองอ่างทอง รวม 22 ตำบล 70 หมู่บ้าน บ้านเรือน 975 ครัวเรือนถูกน้ำท่วม นาข้าวเสียหาย 780 ไร่ พืชสวน 7 ไร่ และบ่อปลา 30 ไร่