อ่วม! น้ำเจ้าพระยาเอ่อท่วมโผงเผง ชาวบ้านหนีกลางดึก หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,300 ลบ.ม./วินาที

อ่างทอง – สถานการณ์น้ำท่วมอ่างทองยังน่าห่วง ชาวบ้านตำบลโผงเผงต้องยกของขึ้นที่สูงกลางดึก หลังแม่น้ำเจ้าพระยาสูงต่อเนื่องเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือน ขณะเทศบาลเร่งวางกระสอบทรายป้องกันพื้นที่เสี่ยง
ชาวบ้านตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ยังได้รับผลกระทบหนักจากน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มระดับสูงต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเร่งระบายน้ำอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือ ทำให้หลายพื้นที่น้ำเอ่อล้นคันกั้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ล่าสุดวันนี้( 30 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ตำบลโผงเผง พบ นางดลฤดี ศรีอัคพรหม อายุ 52 ปี พร้อมครอบครัว ต้องช่วยกันย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน หลังจากช่วงกลางดึกที่ผ่านมา น้ำจากคลองโผงเผงซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา เอ่อล้นคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร ทำให้ต้องขนของหนีน้ำกันอย่างโกลาหลตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้า
ด้านสถานการณ์ล่าสุด ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองวัดได้ 8.93 เมตร จากระดับตลิ่ง 10 เมตร ขณะที่จุดวิกฤติอยู่ที่ 8 เมตร และมีน้ำไหลผ่าน 2,222 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พบว่าน้ำซึมเข้าบริเวณแนวเขื่อนริมแม่น้ำหลายจุด เทศบาลตำบลต่าง ๆ จึงเร่งเสริมแนวป้องกันด้วยกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน