น้ำเจ้าพระยาหนุนสูง อยุธยา–อ่างทองอ่วม ชาวบ้านบางบาลเดือดร้อนหนัก วอนรัฐช่วยด่วน

ภาคกลาง - สถานการณ์น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยายังวิกฤต เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,000 ลบ.ม./วินาทีต่อเนื่อง ทำพื้นที่ริมตลิ่งอยุธยา–อ่างทองท่วมสูง บางแห่งน้ำทะลักเข้าชุมชน 2–3 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจร วอนหน่วยงานเร่งผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลดความเดือดร้อน
วันนี้( 14 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองว่า ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาต่าง ๆ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ติดต่อกันเป็นวันที่ 3
ในพื้นที่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูงในหลายชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองบางหลวง และคลองบางบาล นอกแนวคันกั้นน้ำ ระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 2–3 เมตร ถนนหลายสายกลายเป็นคลอง ประชาชนต้องจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไว้ริมถนน แล้วใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกหมู่บ้าน
นางประไพ ไวยภาค อายุ 65 ปี ชาวบ้านตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล เล่าว่า บ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันเหลืออีกเพียง 10 เซนติเมตร น้ำก็จะท่วมถึงพื้นบ้าน ต้องเตรียมหาไม้และอุปกรณ์มาหนุนของขึ้นสูง รวมถึงจ้างคนช่วยยกสิ่งของ หนีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก ทั้งที่สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวหลายอย่าง ทุกวันนี้ต้องพายเรือเข้าออกบ้าน และคอยจับตาระดับน้ำทุกวัน หวังให้กรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนริมตลิ่งที่ท่วมก่อนและน้ำนาน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับชุมชนเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำหลาก ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วบางส่วน และกรมชลประทานมีแผนผันน้ำเข้าทุ่งตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนนี้ เพื่อชะลอปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อชาวบ้าน
ขณะที่ใน จังหวัดอ่างทอง สถานการณ์น้ำท่วมขยายวงกว้างแล้ว มีประชาชนได้รับผลกระทบ 753 ครัวเรือน ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชโย วิเศษชัยชาญ ป่าโมก และเมืองอ่างทอง รวม 18 ตำบล 50 หมู่บ้าน หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมต่อเนื่อง
ล่าสุดน้ำจากคลองโผงเผง ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา เอ่อล้นข้ามถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก ส่งผลให้การสัญจรถูกตัดขาด บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คันดินกั้นน้ำหมู่ 5 ตำบลโผงเผง ระดับน้ำสูงเกือบถึงจุดวิกฤต ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเสริมกระสอบทรายป้องกันน้ำทะลักเข้าหมู่บ้าน
ด้านสถานีโทรมาตร C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง รายงานระดับน้ำเจ้าพระยาสูงถึง 8.03 เมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านกว่า 2,059 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถือว่ายังคงอยู่ในระดับน่าห่วง ต้องจับตาใกล้ชิด