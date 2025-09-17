ปภ.อ่างทองเตือนชาวบ้านลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 2,100- 2,500ลบ.ม./วินาที

อ่างทอง - ปภ.เตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 2,100- 2,500ลบ.ม./วินาที จะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอีกประมาณ 10-30 ซม.หน่วยงานราชการ เร่งกรอกกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมป้องกันพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ตำบลโผงเผง
วันนี้(17ก.ย.) ปภ.อ่างทอง เตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 2,100- 2,500ลบ.ม./วินาที ล่าสุดระบายน้ำอยู่ที่ 2,100 ลบ.ม./ วินาที จะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอีกประมาณ 10-30 ซม. ในพื้นที่ จ.ชัยนาท อ.สรรพยา จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อ.เมือง อ.พรหมบุรี จ.อ่างทอง อ.เมือง อ.วิเศษชัยชาญ อ.ป่าโมก อ.ไชโย และพื้นที่ต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ส่วนที่ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายณัฐวุฒิ ลอยดี นายชั่งโยทาชำนาญงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12 กล่าวว่า ชลประทานที่ได้มาเสริมคันดินริมแนวคลองโผงเผง กล่าวว่า ร่วมกับอบต.โผงเผง หน่วยงานในพื้นที่ เรือนจำอ่างทอง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ชลประทาน และชาวบ้าน เร่งกรอกกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมป้องกันพื้นที่บ้านเรือนประชาชน เป็นระยะทาง กว่า500 เมตร ในพื้นที่ หมู่ 5 หมู่6 ตำบลโผงเผง ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระบายลงสู่ท้ายเขื่อน 2,100 ลบ.ม./วินาที
โดยมีแนวโน้มระเพิ่มถึง 2,500 ลบ.ม./วินาที ทำให้น้ำในคลองโผงเผง เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องเร่งวางกระสอบทรายเสริมจุดเสี่ยงป้องกันน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ หมู่5 -6 กว่า 200 หลังคาเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง ล่าสุดสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่าน สถานี โทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง ระดับน้ำสูง 8.09 เมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,080 ลบ.ม./วินาที เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
รายงาน สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอ่างทอง ชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำ ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอ อำเภอไชโย อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก และอำเภอเมืองอ่างทอง บ้านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน782 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 3 อำเภอ 5 ตำบล เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 70 ราย นาข้าว 780ไร่ พืชสวน 4ไร่