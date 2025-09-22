หวิดเกิดโศกนาฏกรรมหมู่!รถบรรทุกแหกโค้งตกทับโรงเรียนพังยับ เดชะบุญเป็นวันหยุด-ไม่มีนร.

แม่ฮ่องสอน – หวิดกลายเป็นโศกนาฏกรรมหมู่..เกิดเหตุรถบรรทุกบริษัทสร้างทางแหกโค้ง ตกเขาทับโรงเรียนบนดอยแม่ฮ่องสอนพังยับเยิบ ตัวรถค้างเติ่งอยู่บนหลังคา คนขับเจ็บ แต่โชคดีเกิดเหตุเย็นวันหยุดไม่มีเด็กและครู ชาวบ้านเผย 6 ล้อผู้รับเหมารายนี้ขับเร็วประจำ
ตำรวจ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่บ้านหนองขาวกลาง ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ว่าเกิดเหตุรถบรรทุก 6 ล้อ แหกโค้งตกลงไปทับอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง จนอาคารเรียนพังยับและมีคนขับได้รับบาดเจ็บ เมื่อเย็นวันที่ 21 ก.ย. จึงเดินทางไปตรวจ พร้อมประสานรถกู้ชีพของโรงพยาบาลศรีสังวาล ช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุ อยู่บนดอยสูง และเป็นช่วงหน้าฝน ต้องใช้เวลาในการเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง กว่าจะถึงจุดที่เกิดเหตุที่เป็นช่วงทางโค้งและโรงเรียนตั้งอยู่ด้านล่างของถนน พบรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สีขาว ยี่ห้อฮีโน่ ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อดัง(ขอปกปิดชื่อบริษัท) ตกลงไปทับคาหลังคาและตัวอาคาร สภาพรถด้านหน้าพังยับ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก นอกจากนี้ยังพบคนขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บทั้งที่ใบหน้า แขนและที่ข้อเท้า ชาวบ้านได้ช่วยเหลือนำตัวออกมาจากรถไว้ก่อนแล้ว
นายพะนอรา ดิแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง ที่เดินทางมาดูที่เกิดเหตุพร้อมกับคณะกรรมการของโรงเรียน ต่างอยู่ในสภาพที่ตกใจอย่างหนัก ได้เข้าตรวจสอบภายในอาคารก็พบว่ามีโครงหลังคาได้รับความเสียหายไปทั้งแถบ ข้าวของที่เก็บไว้พังเสียหายกระจัดกระจายเกลื่อน แต่ละคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า หากเป็นวันเปิดเรียนตามปกติอาจจะมีความเสียหายหรือมีนักเรียนและครูได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอน โชคดีเกิดเหตุวันอาทิตย์หรือวันหยุดจึงไม่มีใครอยู่ในอาคารหลังดังกล่าว
ด้านชาวบ้านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่บริษัทแห่งนี้ได้เข้ามารับเหมาก่อสร้างเส้นทาง ก็เจอกับปัญหาการขับรถเร็ว และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้ง ครั้งนี้เชื่อว่าสาเหตุมาจากรถบรรทุกดินขนาด 6 ล้อคันที่ประสบเหตุ น่าจะเร่งขนส่งวัสดุไปหน้างาน พอมาถึงช่วงทางโค้งตรงโรงเรียนก็มีชาวบ้านได้ยินเสียงเบรกเป็นทางยาวจนกระทั่งรถตกลงมาทับโรงเรียนดังกล่าว จึงอยากจะขอให้ผู้รับเหมาได้พิจารณาถึงความปลอดภัยของชาวบ้านให้มากกว่านี้ด้วย