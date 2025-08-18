ชาวไร่ข้าวโพดนครวรรค์-สุพรรณบุรีขยับแล้ว ขู่บุกทำเนียบฯ จี้รัฐชะลอนำเข้า

นครสวรรค์ - ชาวไร่ข้าวโพดชุมนุมกันเป็นลูกระนาดอีก..ล่าสุดพบเกษตรกรนครสวรรค์-สุพรรณบุรีรวมตัวกันหน้าที่ว่าการอำเภอตากฟ้า ครวญไม่เคยเจอราคาตกต่ำแบบนี้มาก่อน จี้รัฐชะลอนำเข้าข้าวโพด ตปท. ขีดเส้นให้เวลา 10 วัน ไม่ได้คำตอบพร้อมบุกทำเนียบฯ
วันนี้ (18 ส.ค. 68) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากอำเภอตาคลี ไพศาลี ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และบางส่วนจากจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมรถบรรทุก 6 ล้อ 3 คัน บรรทุกข้าวโพดมาเต็มคันรถ รวมตัวหน้าที่ว่าการอำเภอตากฟ้า เพื่อยื่นข้อเรียกร้องแก้ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
โดยมีนายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ส.ส.นครสวรรค์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล ส.ส.พรรคกล้าธรรม ฝ่ายรัฐบาล และนายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ฝ่ายค้าน พร้อมด้วยนายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสิรศักดิ์ ทัศนพันธ์ นายอำเภอตากฟ้า เกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังเสียงสะท้อนของเกษตรกร
ตัวแทนเกษตรกรได้ยื่นข้อเสนอ 7 ข้อ ประเด็นหลักคือเรียกร้องให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 30% ต้องไม่ต่ำกว่า 7 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมเพียง 5 บาท และราคาขายเป็นถังขั้นต่ำ 105 บาท จากเดิม 80 บาท พร้อมขอให้ชะลอการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ เนื่องจากทำให้ราคาภายในประเทศตกต่ำอย่างหนัก อีกทั้งยังเรียกร้องให้โรงงานรับซื้ออย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่วันเว้นวันหรือเพียง 2-3 วันต่อสัปดาห์ รวมถึงให้ตรวจสอบปัญหาผูกขาดการรับซื้อ
นางจิราภรณ์ วรมนูชัย หรือ “เจ๊เอ็ง” เจ้าของลานรับซื้อข้าวโพด เปิดเผยว่า แม้ตนเป็นผู้รับซื้อ แต่ก็เห็นใจเกษตรกรที่ราคาผลผลิตปีนี้ตกต่ำอย่างมาก ยืนยันจะยืนเคียงข้างชาวไร่ต่อไป
ทั้งนี้ แกนนำเกษตรกรย้ำว่าหากภายใน 10 วันไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจะเคลื่อนขบวนพร้อมรถบรรทุกข้าวโพดบุกทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดมีช่วงเวลาวางตลาดเพียงราว 20 วันเท่านั้น จึงต้องการให้รัฐบาลตัดสินใจอย่างเร่งด่วน