“นายกฯ หนู” ลั่นให้ทหารดูแลความมั่นคงชายแดนเต็มที่ กัมพูชาต้องยอมรับเงื่อนไขของเราเท่านั้นไม่มีต่อรอง

ศรีสะเกษ - “อนุทิน” ลุยหาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรค ลั่นเลือกตั้งใหญ่รอบหน้าภูมิใจไทยขอเหมายกจังหวัด เผยประชาชนไม่ให้เปิดด่าน สุนัขตัวไหนจะกล้าเปิด หนูยิ่งไม่กล้า ลั่นจะให้ทหารดูแลด้านความมั่นคงเต็มที่ ส่วนรัฐบาลจะดูแลเรื่องการทูตและการเจรจา กัมพูชาต้องยอมรับเงื่อนไขของไทยเท่านั้น ไม่ต่อรองใดๆ จนกว่าจะยอมรับ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (21 ก.ย.) ที่หอประชุมหลังเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญ เช่น นายไชยชนก ชิดชอบ, นายภราดร ปริศนานันทกุล, นางสาวซาบีนา ไทยเศรษฐ์, นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และนางไตรศุลี ไตรสรณกุล ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนางสาวจินณ์ตวรรณ (ครูอีฟ) ไตรสรณกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 หมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากมาต้อนรับ มอบดอกไม้ ถ่ายภาพร่วม ก่อนนายอนุทินจะขึ้นเวทีปราศรัย โดยเวลา 11.00 น. นายอนุทิน เดินทางมาถึงจุดปราศรัยจุดแรก บริเวณหอประชุมหลังเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาต้อนรับ และขอถ่ายภาพ มอบดอกไม้ ก่อนจะเดินทางขึ้นเวทีปราศรัย
นายอนุทินกล่าวบนเวทีว่า จำกันได้ไหมครับ ทุกครั้งที่มามีแต่ความอบอุ่นจริงๆ คุณอีฟควรเข้าสภาแต่เดือนที่แล้วแล้ว ที่มาวันนี้ ไม่ได้มาหาเสียง แต่มาเดินกราบขอบคุณทุกคน รอบก่อนอาสาเป็น ส.ส. รอบนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทุกคนไว้วางใจ มาเจอทุกคนรู้สึกปลื้มใจ และยังมั่นใจอยู่ใช่ไหม ว่าวันที่ 28 กันยายนนี้จะต้องเลือกใครเป็น ส.ส. ก่อนหน้านี้ยังเรียกครูอีฟอยู่ ตอนนี้เรียกนางอีฟก็ได้
“ผมมาบนเวทีนี้หลายครั้ง ยังไม่ให้ ส.ส. ผมสักครั้ง ครั้งนี้ให้ ส.ส.ผมได้ไหม ถือว่า นายกฯ ขอนะ สัญญาแล้วนะ แล้วรับรองว่าเราจะทำทุกอย่าง วันนี้มีปัญหามากมาย พวกเราอยากให้ปิดหรือเปิดด่าน พวกเราบอกให้ปิด แล้วแบบนี้สุนัขตัวไหนจะกล้าไปเปิด หนูยิ่งไม่กล้าไปเปิดใหญ่เลย” นายอนุทินกล่าว และว่า
เมื่อปิดด่าน ราคามันสำปะหลังปรับสูงขึ้น ไม่ถูกกดจากสินค้านำเข้า ราคาแป้งก็ไม่ได้ลด การปิดด่านเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรง หากพี่น้องเลือกครูอีฟ พรรคภูมิใจไทยจะผลักดันให้โครงการคนละครึ่งกลับมา เพิ่มเป็น 60:40 ภูมิใจไทยพูดแล้วทำแน่นอน
นายอนุทินกล่าวย้ำอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะโปร่งใส บริสุทธิ์ “ผมไม่กังวล และเชื่อว่าเสียงของพี่น้องเป็นเสียงที่แท้จริง ทุกคนตั้งใจเลือกเบอร์ 2 อยู่แล้ว
ภายหลังการปราศรัย นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้สมัครและประชาชน โดยพรรคภูมิใจไทยตั้งเป้า “ยกจังหวัดศรีสะเกษ” ในการเลือกตั้งใหญ่ พร้อมทั้งมารับฟังปัญหาของพี่น้อง โดยเฉพาะเรื่องชายแดน
เขาย้ำว่า รัฐบาลจะให้ทหารทำหน้าที่ด้านความมั่นคงเต็มที่ ส่วนรัฐบาลจะดูแลเรื่องการทูตและการเจรจา “ซึ่งเพื่อนบ้านต้องยอมรับเงื่อนไขของเราเท่านั้น ไม่มีการต่อรองใดๆ จนกว่าจะยอมรับ”
ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยประกาศ “เอาคืน” พรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ นายอนุทินตอบว่า
“นั่นเป็นสไตล์ของพรรคเพื่อไทย อะไรก็ต้องเอาคืน แต่ภูมิใจไทยไม่ทำแบบนั้น ผมมาหาเสียงก็มาเหมือนเดิม ไม่มีความสะดวกจากราชการ แถมยังถูกข่มขู่สารพัด แต่ผมไม่กังวล เพราะมั่นใจในประชาชน และที่สำคัญ ผมไม่เอาคืนใคร”