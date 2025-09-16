"เสี่ยโต้ง" โต้ "จิรายุ" ครม.ยี้ไม่ยี้ให้สังคมตัดสิน มั่นใจทีมเศรษฐกิจดีกว่า 2 ปีก่อนแน่นอน ย้ำ "อนุทิน" ไม่เปิดด่านถ้ากัมพูชาไม่แก้สถานการณ์

"สิริพงศ์" โต้ "จิรายุ" ให้สังคมตัดสิน หน้าตารัฐบาลเต้าหู้ยี้หรือไม่ ตอกกลับทีมเศรษฐกิจดีกว่า 2 ปีก่อน บอกตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวคนคุมกลาโหม ปมเปิดด่าน ชี้ "นายกฯ อนุทิน" หนักแน่นไม่เปิดแน่ ถ้ากัมพูชาไม่แก้สถานการณ์
วันที่ 16 ก.ย.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตโฆษกรัฐบาล กล่าวถึงรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระวังจะเป็นรัฐบาลเต้าหู้ยี้ว่า ยี้หรือไม่ยี้อยู่ที่สังคม ดูจากหน้าตารัฐมนตรีเศรษฐกิจ ตนคิดว่า รัฐบาลนี้ดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจเท่าที่รับฟังจากประชาชน
ส่วนหน้าตารัฐมนตรีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองว่าจะทำงานเข้ากันได้หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงที่เป็นเศรษฐกิจเป็นโควต้ากลางทั้งหมด ส่วนที่เป็นโควต้าของพรรคร่วมอื่น ก็จะเห็นได้ว่า ภาพที่นายกรัฐมนตรีไปพูดคุย ก็จะพาทีมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไปด้วยทั้งหมด เพื่อให้ทำงานเข้าขากันได้ ซึ่งความสำคัญก็คือการพูดคุยกัน แชร์ประสบการณ์กัน และขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน ที่อาจจะต่างกันเนื่องจากเราเป็นรัฐบาล 4 เดือน แต่ความต้องการร่วมกัน คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ใช่การหวังคะแนนของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เหมือนเช่น 2 ปีที่ผ่านมา
เมื่อถามว่าจะไม่ทำให้รัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองถูกด้อยค่าใช่หรือไม่ นายสิริพงษ์ กล่าวว่า ไม่มี เพราะทุกคนมีหน้าที่ ทั้งรัฐมนตรีจากพรรคการเมือง หรือแม้แต่สส. ทุกคนก็มีความตื่นเต้น และยินดีที่จะทำงานกับคนเก่งๆ
เมื่อถามต่อว่าขณะนี้สังคมจับตาเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือไม่ จากปัญหาเรื่องการเปิดด่าน นายสิริพงษ์ ระบุว่า ณ วันนี้ยังไม่มี ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันหนักแน่นว่า ปัญหาชายแดนเป็นเรื่องเปราะบาง ต้องเอาคนที่รู้จักสถานการณ์ดีที่สุดอยู่แล้ว แต่บางครั้งคนก็อาจมีคำถาม กับบทบาทหน้าที่ ของว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ต้องเข้าใจว่า นโยบายที่ประชาชนได้รับในช่วงรัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้ มีความแตกต่างกัน โดยรัฐบาลนี้มีแนวทางชัดเจนว่า หากกัมพูชาไม่ทำให้สถานการณ์เป็นปกติ ก็จะไม่มีการเปิดด่าน ซึ่งต่างจากรัฐบาลที่แล้วที่มีความพยายามจะเปิดด่าน