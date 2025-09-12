“ศิริพงศ์” รับฟัง “แม่ทัพกุ้ง” หวั่นเปิดด่านช่วยส่งเสริมบ่อนพนัน-สแกมเมอร์ ยันแนวทาง “อนุทิน” ยึดประโยชน์ชาติ ไม่เกี่ยวประเทศที่ 3 กดดัน

รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รับฟังแนวคิดแม่ทัพภาคที่ 2 หากเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา แล้วส่งเสริมบ่อนพนัน-สแกมเมอร์ ชี้ “อนุทิน” ยังไม่มีอำนาจตัดสินใจเปิดด่าน ย้ำ แนวทางนายกฯ ยึดผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศที่ 3 กดดัน
วันนี้ (12 ก.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ชี้แจงกรณีที่ พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ออกมาระบุหากมีการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา จะเป็นการเอื้อให้กัมพูชาเข้มแข็งขึ้น ส่งเสริมบ่อนพนัน และสแกมเมอร์ ว่า ถือเป็นความเห็นหนึ่งของแม่ทัพภาคที่ 2 และเป็นความเห็นที่สำคัญที่รัฐบาลต้องรับฟัง แต่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆ ได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่แนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรี การจะเปิดหรือปิดด่าน จะต้องเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนไทยและชาติไทยเป็นหลัก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกดดันของประเทศที่ 3 ซึ่งจะเน้นแนวทางสันติวิธี แต่ทั้งนี้ ส่วนตัวคิดว่าจะต้องมีการทำความเข้าใจกัน คือ ฝ่ายความมั่นคงจะต้องทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ มีการพูดคุย ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำการค้า คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาเผยแพร่ให้ประชาชนที่เป็นห่วงสถานการณ์ชายแดนได้ทราบถึงสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร
ส่วนมีความหวั่นใจหรือไม่ เพราะขณะนี้กระแสของประชาชนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ นายสิริพงศ์ กล่าว่า เรื่องนี้เข้าใจได้ ว่าประชาชนมีความไม่สบายใจ แต่สิ่งที่ทางพรรคภูมิใจไทยยืนยันได้ คือ แนวทางของนายกรัฐมนตรี ยึดถือประโยชน์ของประชาชนไทยและประเทศชาติเป็นหลัก
ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการอย่างไรให้เกิดความสมดุลในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน เพราะจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ต้องดูความชัดเจน ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการที่จะถอนกำลัง หากมีความชัดเจนขึ้น ก็ต้องเร่งเปิดด่านให้เร็วที่สุด แต่หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย จำเป็นต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจ และหาทางออกที่ดีพูดคุยกัน ทั้งนี้เท่าที่ทราบเตรียมมาตรการควบคุมการเปิด-ปิดด่าน เพื่อให้รถบรรทุกสามารถผ่านได้ แต่ทั้งนี้พรรคภูมิใจไทย ยังไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจ ดังนั้น ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใด