ผู้ป่วยติดเตียงวัดพระบาทน้ำพุหลายรายยืนยันไม่ย้าย ขอสิ้นลมหายใจ ณ ที่เดิม — รอ ‘ทิดอลงกต’ กลับมา

ลพบุรี - พระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เปิดเผย ผู้ป่วยติดเตียงหลายรายปฏิเสธการย้ายไปสถานพักฟื้นในสระบุรี ขอกลับตายอยู่ที่วัดเดียวกัน ชี้วัดยังขาดการสนับสนุน เดินหน้าทำกิจสงฆ์และอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
วันนี้ ( 16 ก.ย.)พระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงกรณีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่า แม้สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีจะจัดการส่งผู้ป่วยบางส่วนไปยังสถานดูแลพักฟื้นในจังหวัดสระบุรีแล้ว แต่ยังมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหนึ่งยืนยันไม่ย้ายออกจากวัด
พระครูสุวัฒน์กิตติสารกล่าวว่า ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีความประสงค์จะตายอยู่ที่วัดแห่งนี้ “ขออยู่กันอย่างตามมีตามเกิด” และบางรายระบุว่าจะรอการกลับมาของหลวงพ่ออลงกต (ทิดอลงกต) แม้ไม่แน่ใจว่าจะได้พบกันอีกหรือไม่ ซึ่งวัดได้เคารพความประสงค์ดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าอาวาสระบุว่าขณะนี้วัดยังไม่ได้รับการบริจาคเข้ามาช่วยเหลือ และทางวัดเองก็ระมัดระวังไม่ประกาศขอรับบริจาคเพิ่มเติม จึงทำให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างจำกัด วัดจึงทำได้เพียงให้ญาติโยมและพระสงฆ์ดำเนินกิจสงฆ์ตามปกติ รวมถึงการสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ป่วยที่ล่วงลับไปแล้ว
ผู้สื่อข่าวสอบถามผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่งในแผนกชีวาน บอกว่าอาศัยพักรักษาตัวที่วัดมาราวปีกว่าแล้ว ไม่มีญาติมาดูแล เมื่อถูกเสนอให้ย้ายไปสถานดูแลก็ปฏิเสธ โดยยืนยันว่า “ขออยู่ที่นี่ ขอให้ตายที่นี่” และหวังว่าบุญกุศลที่หลวงพ่อได้ทำไว้จะคุ้มครองให้ปลอดภัย
เหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาการดูแลผู้ป่วยไร้ญาติและความเปราะบางของการพึ่งพาวัดในบทบาทสังคม ทั้งด้านการดูแลและการหาแหล่งสนับสนุนดูแลระยะยาว