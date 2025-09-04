ลพบุรีบูรณาการช่วย “วัดพระบาทน้ำพุ” หลังงบลด ฮึดสู้ดูแลผู้ป่วย-กลุ่มเปราะบาง

ลพบุรี – จังหวัดลพบุรีผนึกกำลังหลายหน่วยงาน กำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ หลังงบบริหารจัดการลดลง ขณะที่เตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังสถานที่รองรับ และปิดศูนย์ชีวาภิบาลกลางเดือนนี้
วันนี้( 4 ก.ย.) ที่วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูสุวัฒน์ กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานพระพุทธศาสนา ร่วมหารือวางแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางภายในวัด
นายปรัชญา เปิดเผยว่า อนาคตจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากอาคารต่างๆ ในวัด เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ โดยเงินในวัดอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบและสามารถใช้เพื่อกิจการของสงฆ์เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ด้านอื่นได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขมีสถานที่รองรับสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษา ส่วนผู้ป่วยที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ จะพิจารณานำไปอยู่ในสถานที่รองรับที่เหมาะสม พร้อมจัดทีมลงพื้นที่พูดคุย เยียวยาความรู้สึกผู้ป่วยเพื่อลดความกังวล
“หากผู้ป่วยบางรายไม่ยอมย้าย จังหวัดมีแนวทางรองรับที่โครงการธรรมรักษ์ 2 อ.หนองม่วง พร้อมส่งเสริมอาชีพและมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน” รองผู้ว่าฯ กล่าว
ด้าน นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ระบุว่า ขณะนี้วัดพระบาทน้ำพุมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงเงินเดือนผู้ดูแล แต่ข้อกฎหมายการใช้เงินบริจาคมีข้อจำกัด จึงต้องปรับแผน โดยผู้ป่วยในสถานชีวาภิบาล 11 คน จะย้ายออกภายใน 15 กันยายนนี้ และจะปิดศูนย์ในวันที่ 16 กันยายน พร้อมประสานสถานชีวาภิบาลของรัฐและเอกชนเพื่อรับดูแลต่อ
สำหรับตึก “คนดีอวดผี” มีผู้ป่วย 58 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วย HIV 51 ราย และผู้ป่วยทั่วไป 7 ราย ขณะนี้ได้ประสานศูนย์ต่างๆ เพื่อทยอยย้าย โดยมีมูลนิธิ 4 แห่งช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง 13 ราย ส่วนผู้ป่วย HIV กว่า 70 ราย ที่ร่างกายแข็งแรงและยังทำงานช่วยวัดอยู่ จะได้รับการคัดแยกและทยอยส่งกลับภูมิลำเนา
ในเบื้องต้น มูลนิธิลพบุรีสามัคคีเคราะห์ได้มอบข้าวสาร 500 กิโลกรัมให้วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยที่ยังอยู่ในการดูแลของวัด