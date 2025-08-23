จ่อเรียกเก็บค่าปรับ “วัดพระบาทน้ำพุ” เก็บศพไร้อนุญาต ญาติอดีตนายอำเภอบ้านหมี่ยืนยันสิทธิ พร้อมให้ฌาปนกิจทันที

ลพบุรี – เทศบาลเมืองเขาสามยอด เตรียมเรียกเก็บค่าปรับกับวัดพระบาทน้ำพุ หลังเก็บศพไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดห้ามเก็บศพไว้โดยไม่มีใบอนุญาต ด้านญาติของผู้เสียชีวิต อดีตนายอำเภอบ้านหมี่ เดินทางมายืนยันสิทธิ พร้อมให้วัดดำเนินการฌาปนกิจทันที
วันนี้ (23 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการฌาปนกิจศพที่ถูกเก็บไว้ในศาลาธรรมสังเวช
นายสามารถ ศรีทรง รองปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด เปิดเผยว่า การเก็บศพในลักษณะนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เทศบาลมีอำนาจเรียกเก็บค่าปรับศพละไม่เกิน 1,000 บาท แม้วัดอ้างว่าเป็นวิทยาทานหรืออุทาหรณ์ก็ตาม สำหรับการฌาปนกิจ ทางเทศบาลได้ตรวจสอบอัตลักษณ์ศพแล้วจำนวน 15 ศพ จากทั้งหมด 20 ศพ หลังตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย ทางวัดสามารถนำศพไปดำเนินการฌาปนกิจได้ทันที
นอกจากนี้ นางชิดชม ถุงทรัพย์ อายุ 80 ปี ญาติของนายไสว เอมวิวัฒน์ อดีตนายอำเภอบ้านหมี่ และภรรยานางปิ่นทอง เอมวิวัฒน์ เดินทางมายืนยันสิทธิ์ พร้อมยินยอมให้วัดดำเนินการฌาปนกิจตามพิธีทางศาสนา
นางชิดชม เปิดเผยว่า ก่อนเสียชีวิต นายไสว และนางปิ่นทอง ซึ่งไม่ได้เสียชีวิต เพราะเป็นโรคเอดส์เหมือนกับศพอื่นๆ ได้มอบร่างให้โรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่ และหลังเสร็จสิ้นการใช้ศึกษา ให้นำร่างมาเก็บไว้ที่วัดพระบาทน้ำพุเป็นวิทยาทาน โดยญาติได้อนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย หากวัดไม่ดำเนินการ ญาติพร้อมที่จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลเอง
ทั้งนี้ หลังตรวจสอบประวัติผู้ตายครบถ้วนแล้ว ทางเจ้าคณะตำบลเขาสามยอด หรือรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จะดำเนินการพิธีทางศาสนาและฌาปนกิจทันที