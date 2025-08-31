วัดพระบาทน้ำพุ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม “อาจารย์ใหญ่” ก่อนฌาปนกิจชุดแรก 8 ร่าง ที่ดองศพไว้กว่า 20 ปี

ลพบุรี - วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี จัดพิธีสวดพระอภิธรรมร่างผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตและเก็บรักษาศพไว้กว่า 20 ปี ก่อนเตรียมนำร่างชุดแรก 8 ร่าง ไปฌาปนกิจพร้อมกัน 4 วัด วันที่ 1 ก.ย.นี้
เวลา 18.00 น. วันนี้( 31 ส.ค.) ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ ซึ่งถูกเก็บรักษาศพไว้ด้วยการดองนานกว่า 20 ปี จำนวน 8 ร่าง ในวัดพระบาทน้ำพุง โดยมีพระธรรมวชิรสุนทร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ร่วมประกอบพิธี
ขณะที่ฝ่ายฆราวาสมี ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์ ที่ ศาลารวมใจศรัทธา วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี
ทั้งนี้ ในวันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. จะมีพิธีมาติกาบังสกุล และเวลา 14.00 น. จะเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ร่างไปประกอบพิธีฌาปนกิจพร้อมกัน ณ วัดในเขตตำบลเขาสามยอด ประกอบด้วย วัดพระบาทน้ำพุ 2 ร่าง, วัดสระมะเกลือ 2 ร่าง, วัดน้ำจั่น 2 ร่าง และวัดดงสวอง 2 ร่าง รวมทั้งสิ้น 8 ร่าง
สำหรับร่างผู้เสียชีวิตที่เหลืออีก 21 ร่าง แบ่งเป็นที่วัดพระบาทน้ำพุ 12 ร่าง และที่โครงการธรรมรักษ์แห่งที่ 2 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง อีก 9 ร่าง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด ก่อนกำหนดการประกอบพิธีฌาปนกิจในลำดับต่อไป