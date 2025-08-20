ยกระดับสิทธิประโยชน์บัตรทอง เพิ่มบริการสุขภาพจิตครบวงจรทั่วประเทศ

ยกระดับสิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาท เพิ่มบริการสุขภาพจิตครบวงจร ดูแลใจควบคู่สุขภาพกายคนไทยทั่วประเทศ
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเห็นชอบโครงการ “บริการสุขภาพจิตครบวงจร” ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีการอนุมัติงบประมาณ 73.34 ล้านบาท สำหรับดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ให้การปรึกษาสุขภาพจิต” ในปีงบประมาณ 2568 ตั้งเป้าให้บริการประชาชนกว่า 470,000 ครั้ง
โครงการดังกล่าวนับเป็นการเปิดมิติใหม่ โดยเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาชนและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีภาวะเสี่ยง สามารถขึ้นทะเบียนเป็น “หน่วยบริการมาตรา 3” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ และขยายบริการสุขภาพจิตให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้น ทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบ โดยรูปแบบการให้บริการจะครอบคลุมการให้คำปรึกษาเบื้องต้น คัดกรองผู้มีความเสี่ยง รวมถึงติดตามผลการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประสานงานกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงองค์กรเอกชน เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมจัดอบรมองค์กรภาคประชาชนที่สนใจเข้าร่วมให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่ได้มาตรฐาน
“รัฐบาลให้ความสำคัญต่อสุขภาพจิตของคนไทยไม่แพ้สุขภาพกาย การผลักดันบริการสุขภาพจิตครบวงจรครั้งนี้ เป็นการยกระดับสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน” นางสาวศศิกานต์ กล่าว