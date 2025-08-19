“สมศักดิ์” ดัน “เวชศาสตร์วิถีชีวิต” พลิกโฉมสุขภาพไทย หวังลดตายจาก NCDs – หนุนคนไทยอายุยืน

รมว.สธ. เปิดยุทธศาสตร์ “LM KICK OFF 2025” ดันเวชศาสตร์วิถีชีวิตสู่การปฏิบัติจริง ขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคNCDs ตั้งเป้าคนไทยมีสุขภาพดี อายุยืนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 75 ปี รับแคมเปญ “คนไทยอายุยืน 100 ปี”
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้กำหนดนโยบาย “คนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพ” โดยผลักดันแนวคิดเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) สู่การปฏิบัติจริง ผ่านแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ “LM KICK OFF 2025: พลิกโฉมสุขภาพไทยด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต” ซึ่งจะเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์สำคัญในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ต้นเหตุ บนหลักฐานทางวิชาการที่พิสูจน์ได้
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า แผนดังกล่าวจะขับเคลื่อนผ่าน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดยขยายบริการเชิงรุกและผลักดันให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ประชาชน 2. พัฒนากำลังคนคุณภาพ ผ่านการปฏิรูประบบการผลิต “โค้ชเวชศาสตร์วิถีชีวิต” (LM Coaches) ให้เพียงพอต่อความต้องการ 3. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาวะและ 4. ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ก่อผลกระทบเชิงประจักษ์และนำไปใช้ได้จริง โดยเป้าหมายคือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค NCDs เพิ่มอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศในระยะยาว
รมว.สาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า การบรรลุเป้าหมายนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หากสำเร็จเชื่อว่าจะทำให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 75 ปี และยังสอดรับกับแนวทางที่จะประกาศแคมเปญในงบประมาณปี 2569 ภายใต้แนวคิด “คนไทยอายุยืน 100 ปี ลดการป่วยติดเตียง” โดยเน้นรณรงค์ นับคาร์บการบริโภคอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง