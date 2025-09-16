ระทึก! ขบวนการขนแรงงานเถื่อนซิ่งกระบะ 4 ประตูหวิดชน จนท. ตรวจยึดรถ 3 คัน พบแรงงานเมียนมาอัดแน่น 53 ราย

กาญจนบุรี – ขบวนการขนแรงงานเถื่อนซิ่งกระบะ 4 ประตู ฝ่าด่านกลางดึกเกือบชนเจ้าหน้าที่ ก่อนทิ้งรถอีก 3 คัน พบแรงงานชาวเมียนมาอัดแน่นรวม 53 คน หนึ่งในนั้นมีเด็กวัย 2 ขวบ ขณะที่คนขับหลบหนีหายเข้าป่า
เวลา 22.10 น. คืนวานนี้( 15 ก.ย.) นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ด้วยรถยนต์หลายคัน จึงรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก่อนสั่งการให้นายยงยุทธ แสวงสุข ปลัดอำเภอทองผาภูมิ นำกำลังฝ่ายปกครอง อส. และชุดปฏิบัติการพิเศษ ออกตรวจลาดตระเวนถนนสาย 323 ทองผาภูมิ–สังขละบุรี
จนพบรถต้องสงสัย 4 คันจอดดับไฟอยู่ในลานวัดบ้านอู่ล่อง หมู่ 4 ต.ท่าขนุน มีคนกำลังทยอยขึ้นรถ เจ้าหน้าที่ขับรถเข้าตรวจสอบ แต่ปรากฏว่ารถกระบะ 4 ประตูคันหนึ่งเร่งเครื่องพุ่งออกมาเกือบชนรถเจ้าหน้าที่ ก่อนพาคนขับ 2 คนหนีไป และมีอีก 1 คนวิ่งหลบเข้าป่า ส่วนกระบะคันดังกล่าวขับหลบหนีไปทางตัวเมืองกาญจนบุรี หลุดจุดสกัดและหายไปในความมืด
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถที่ถูกทิ้งไว้ 3 คัน ประกอบด้วย รถเก๋งโตโยต้า วีออส สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน กทม. พบแรงงานเมียนมา 10 คน (ชาย 3 หญิง 7) รถกระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ ติดแครี่บอย ทะเบียนกาญจนบุรี พบ 24 คน (ชาย 16 หญิง 8) รถแวนโตโยต้า วิส สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน กทม. พบ 19 คน (ชาย 12 หญิง 7) รวมแรงงานทั้งหมด 53 คน มีเด็กอายุเพียง 2 ขวบอยู่ด้วย
จากการสอบถาม แรงงานเผยว่า เดินทางมาจากหลายเมืองของเมียนมา รวมตัวกันที่พญาตองซู ก่อนมีผู้นำทางพาข้ามช่องทางธรรมชาติบ้านบ่อญี่ปุ่น เข้าเขต อ.สังขละบุรี แล้วขึ้นรถ 4 คันที่รอรับ เพื่อลำเลียงต่อไปยังจุดพักคอยใน อ.เมืองกาญจนบุรี ก่อนส่งต่อไปทำงานจังหวัดชั้นใน โดยแต่ละคนต้องจ่ายค่านายหน้าคนละ 15,000–20,000 บาท
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมตรวจยึดรถทั้ง 3 คันเป็นของกลาง เพื่อตามหาตัวผู้ครอบครองมาสอบสวนเพิ่มเติม