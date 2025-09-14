รวบแก๊งขนต่างด้าวดอดขนเมียนมา 70 ชีวิต สารภาพได้รับค่าจ้าง 1.5 ล้านบาท นำตัวดำเนินคดี

จับแรงงานเถื่อนกลางดึก! ทหาร ตร. ปค. สนธิกำลังสกัดจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 70 ชีวิต ย่องเงียบกลางดึก จ่ายค่าหัว 1.5 หมื่นบาท
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.68 พล.ต. อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ บูรณาการกับ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน จึงสั่งการให้ พ.อ. พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ. ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า จัดกำลังพลร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี และตำรวจภูธรสังขละบุรี ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว
กระทั่งเวลา 23.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณ สวนส้มโอ ม.8 บ.ซองกาเลีย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สังเกตพบบุคคลลักษณะคล้ายต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวนมาก เดินออกมาจากช่องทางธรรมชาติ จึงได้เข้าทำการตรวจสอบ พบบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำนวน 70 ราย (ชาย 48 ราย และหญิง 22 ราย) ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย และไม่มีเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ทั้งหมด
จากการซักถามผ่านล่ามฯ ทราบว่า ต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งหมด เดินทางมาจาก จ.ย่างกุ้ง และ จ.มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ บ้านบ่อญี่ปุ่น อ.สังขละบุรี หลังจากนั้นใช้เส้นทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ หลบเลี่ยงจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพื่อมารอบุคคลไม่ทราบชื่อ นำรถยนต์มารับพวกตนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยทั้งหมดสารภาพว่าต้องการลักลอบหลบหนีเข้าไปทำงานยัง จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรปราการ ซึ่งจะจ่ายค่าจ้างให้กับนายหน้าจำนวนคนละ 15,000 บาท เมื่อถึงปลายทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน
จากนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวมาจัดทำข้อมูลประวัติ และนำตัวผู้กระทำความผิด ส่ง สภ.สังขละบุรี เพื่อขยายผลการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป