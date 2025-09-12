กระบะ 2 คัน ขนแรงงานเถื่อนแหกด่าน ไม่รอดถูกสกัดจับคาถนนหินดาด กาญจนบุรี

กาญจนบุรี - จนท.กกล.สุรสีห์สนธิกำลังตั้งด่านสกัด หลังสืบทราบมีขบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา ใช้กระบะ 2 คันขับฝ่าแหกด่านบนถนนสาย 323 สุดท้ายจนมุมถูกจับกุมพร้อมแรงงานเถื่อน 19 คน คนขับรับสารภาพทำงานให้นายทุน ค่าจ้างหัวละ 8,000 บาท
วันนี้ (12 ก.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.สุรสีห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งการสนธิกำลังตั้งจุดตรวจสกัดบนถนนสาย 323 หลังได้รับรายงานว่าจะมีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้าพื้นที่
เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่พบรถกระบะโตโยต้า รีโว่ 2 คัน ทะเบียนกรุงเทพฯ ขับตามกันมาจาก อ.สังขละบุรี มุ่งหน้าเข้าเมืองกาญจนบุรี เมื่อถึงจุดตรวจ รถทั้งสองคันทำทีชะลอ ก่อนเร่งเครื่องแหกด่านหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงขับไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด จนสามารถสกัดจับได้บริเวณหน้าน้ำพุร้อนหินดาด บ้านกุยมั่ง ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ
จากการตรวจค้นพบแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 19 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 5 คน มีเพียง 1 คนที่มีเอกสารถูกต้อง ขณะที่คนขับทั้งสองคือ นายวันเชียง อายุ 32 ปี และนายวัน จำป้า อายุ 42 ปี ไม่มีสัญชาติไทย รับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายทุน ให้ไปรับแรงงานและส่งต่อยังจุดพักคอย โดยได้ค่าจ้างคนละ 8,000 บาท
แรงงานทั้งหมดให้การว่า มาจากเมืองย่างกุ้ง เดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ก่อนถูกนายหน้าส่งมาพักคอย และจะต้องจ่ายค่าเดินทางหัวละ 14,000 บาทหากถึงที่หมาย
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนขับส่งดำเนินคดีข้อหา “ช่วยเหลือ ซ่อนเร้นคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม” พร้อมพิจารณาเพิกถอนบัตรประจำตัว ขณะที่แรงงานทั้งหมดถูกดำเนินคดีฐาน “เป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต่อไป