หนุ่มพม่าซิ่งกระบะขนแรงงานเถื่อน 10 คน หนีไม่รอดจนมุมในสวนผลไม้ ถูกดำเนินคดี 2 ข้อหา

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลังร่วมหลายหน่วย ไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา หลังพยายามหลบหนีการตรวจค้น สุดท้ายขับรถติดหล่มในสวนผลไม้ เจ้าหน้าที่ตามรวบหนุ่มพม่าคนขับพร้อมแรงงานเถื่อน 10 ราย ดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันที่ 5 ก.ย. นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัด ได้รับรายงานจากนายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ ว่ามีการลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมาเข้ามาในพื้นที่โดยใช้รถกระบะโตโยต้า สีดำ ทะเบียนกรุงเทพฯ
จึงสั่งการให้นายวัลลภ จินดา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังฝ่ายปกครอง สนธิกำลังร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ ตชด.135 และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ออกลาดตระเวนบนถนนสาย 323 (ทองผาภูมิ–กาญจนบุรี) กระทั่งพบรถต้องสงสัยตรงตามเบาะแส
เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดตรวจ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีไปทางอำเภอไทรโยค เจ้าหน้าที่จึงขับรถติดตาม ก่อนที่รถคันดังกล่าวจะเสียหลักติดหล่มกลางสวนผลไม้ บริเวณบ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 5 ตำบลหินดาด คนขับพยายามวิ่งหนี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ตามจับกุมได้ ทราบชื่อ นายอ่อง เปง สัญชาติเมียนมา
ตรวจสอบภายในรถพบแรงงานเมียนมาแออัดเต็มคัน รวม 10 คน แบ่งเป็นชาย 6 คน หญิง 4 คน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ
จากการสอบถามผ่านล่าม แรงงานทั้งหมดให้การว่า ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติบ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ก่อนมีคนนำไปส่งขึ้นรถที่ตัวอำเภอสังขละบุรี โดยนายอ่อง เปง รับหน้าที่ขับพาไปพักคอยใน อ.เมืองกาญจนบุรี และเตรียมเดินทางต่อเข้าสู่จังหวัดชั้นใน แต่ละคนต้องจ่ายค่านายหน้า 15,000–20,000 บาท ขึ้นกับระยะทางและสถานที่ทำงาน
เบื้องต้น นายอ่อง เปง รับสารภาพ เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” แก่แรงงานทั้งหมด และดำเนินคดีกับนายอ่อง เปง เพิ่มอีก 1 ข้อหา “ช่วยเหลือ ซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย”