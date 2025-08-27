ไล่ล่ากลางดึก! กระบะซิ่งหนีจนมุม ทิ้งรถซุกแรงงานเถื่อน 38 รายกลางซอยเปลี่ยว

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่บูรณาการกำลัง ไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัย 2 คัน กลางดึกสุดระทึก คนขับเห็นจวนตัวเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยว ก่อนทิ้งรถหนีเข้าป่า ตรวจสอบเจอแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาอัดแน่นเต็มคัน
วันนี้ (27 ส.ค.68) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าฯ, นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี, นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ, พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผบ.ร.29/ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์, พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รอง ผบ.ร.29/รอง ผบก.ฉก.ลาดหญ้า, พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผกก.ตม.กาญจนบุรี และ พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์ ผกก.ตชด.13 (ค่ายพระพุทธยอดฟ้า) ร่วมบูรณาการวางแผนสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว หลังมีสัญญาณว่ากลุ่มเครือข่ายยังคงลักลอบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเวลา 02.30 น. เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัย 2 คัน ขับตามกันมาจาก อ.สังขละบุรี มุ่งหน้า อ.เมืองกาญจนบุรี เมื่อส่งสัญญาณให้หยุดกลับเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด จนถึงบ้านหินแหลม หมู่ 5 ต.ท่าขนุน คนขับจึงเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยว ก่อนทิ้งรถแล้วอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่า เจ้าหน้าที่พยายามติดตามแต่ไม่ทัน
ตรวจสอบรถกระบะอีซูซุ 4 ประตู สีดำ ทะเบียน 6 ขร 5023 กทม. และอีซูซุ 4 ประตู สีขาว ทะเบียน บว 9167 กาญจนบุรี พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมารวม 38 ราย แบ่งเป็นชาย 25 ราย หญิง 13 ราย บางคนนั่งเบียดในห้องโดยสาร ขณะที่บางส่วนหลบซ่อนอยู่กระบะท้ายคลุมด้วยแสลน เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดส่ง สภ.ทองผาภูมิ
เบื้องต้นแรงงานให้การผ่านล่ามว่า หลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน อ.สังขละบุรี ใช้เวลาเดินทาง 3–4 วัน ผ่านทั้งทางบกและทางน้ำ เป้าหมายเพื่อเข้าสู่จังหวัดชั้นใน โดยจะต้องจ่ายค่านายหน้าคนละ 8,000–10,000 บาท แต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนถึงที่หมาย
เจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีกับแรงงานทั้ง 38 ราย ในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายจับติดตามตัวคนขับที่หลบหนีไปมาดำเนินคดีตามกฎหมาย