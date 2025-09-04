รถตู้ฟิล์มดำ! ขนแรงงานเถื่อน 43 ชีวิต ซิ่งหนีเข้าป่าปาล์ม รถติดหล่ม คนขับลอยนวล

กาญจนบุรี – ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ สนธิกำลังหลายหน่วยสะกดรอยรถตู้ต้องสงสัย 2 คัน ติดฟิล์มมืดทึบ ขณะขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา ขับหนีเจ้าหน้าที่พุ่งเข้าป่าปาล์ม รถติดหล่มกลางโคลน คนขับอาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีรอด ส่วนแรงงานไม่รู้พื้นที่จนมุมยอมมอบตัว 43 คน
วันนี้ (4 ก.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัด กำลังทหาร-ตำรวจ และฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ รับแจ้งเบาะแสว่ามีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ใช้รถตู้ 2 คัน ลำเลียงเข้าสู่พื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
จนถึงเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่พบรถตู้โตโยต้า คอมมูเตอร์ สีขาว ทะเบียน นข 4705 จันทบุรี และรถตู้โตโยต้า สีขาว ทะเบียน ฮท 6243 กทม. ขับตามกันมาจาก อ.สังขละบุรี มุ่งหน้าเมืองกาญจน์ ติดฟิล์มทึบทั้งคัน ลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้ง จึงสะกดรอยติดตาม พร้อมประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชรบ.บ้านกุยมั่ง หมู่ 6 ต.หินดาด ร่วมสกัดจับ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณเรียกตรวจ คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนี เข้าสวนปาล์มของชาวบ้าน ถนนลื่นเพราะฝนเพิ่งหยุดตก รถตู้ทั้งสองคันจึงติดหล่มไปต่อไม่ได้ คนขับฉวยโอกาสเปิดประตูหลบหนีไปพร้อมแรงงานบางส่วน แต่สุดท้ายแรงงานไม่รู้เส้นทางจึงไปซ่อนตัวอยู่ในสวน ก่อนถูกปิดล้อมจนยอมมอบตัวทั้งหมด 43 คน แบ่งเป็นชาย 29 คน หญิง 14 คน เจ้าหน้าที่ยึดรถตู้ทั้งสองคันเป็นของกลาง
จากการสอบสวนแรงงานให้การว่า เดินเท้าข้ามช่องทางธรรมชาติด้าน อ.สังขละบุรี ก่อนล่องเรือผ่านอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณมาขึ้นฝั่ง และมีรถตู้มารอรับเพื่อไปยังจุดพักคอยในเมืองกาญจนบุรี ก่อนถูกส่งต่อไปจังหวัดชั้นใน โดยต้องจ่ายค่านายหน้าคนละ 13,000–15,000 บาท แต่ถูกสกัดจับได้เสียก่อน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมเร่งรวบรวมหลักฐานขอหมายจับคนขับรถตู้ที่หลบหนี เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย