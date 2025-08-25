จนท.สนธิกำลังสะกดรอยเท้า รวบ 100 แรงงานเมียนมากลางป่า ใช้เวลา 4 วันลักลอบเข้าไทย สุดท้ายถูกจับ

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกาญจนบุรีสนธิกำลัง ไล่ตามรอยเท้ากลางป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม รวบแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 100 คน สารภาพใช้เวลา 4 วันลัดเลาะป่า–นั่งรถ–ลงเรือ กว่าจะเข้ามาถึง แต่ไม่ทันถึงจุดหมายถูกจับได้ก่อน
วันนี้(25 ส.ค.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ ทหาร ตม. และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สนธิกำลังวางมาตรการเข้มเฝ้าระวังการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน อ.สังขละบุรี
ต่อมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ขณะลาดตระเวน ตรวจพบร่องรอยเท้าจำนวนมาก มุ่งหน้าเข้าป่าเชิงเขาบริเวณศาลาแดง ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ใกล้จุดชมวิวป้อมปี่ หมู่ 4 ต.ปรังเผล ห่างจากจุดตรวจร่วมจงอั่วประมาณ 5–6 กิโลเมตร คาดว่าเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงระดมกำลังติดตามสะกดรอย ก่อนกระจายกำลังเข้าตรวจค้น และสามารถควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวได้ทั้งหมด 100 คน แบ่งเป็นชาย 62 คน หญิง 38 คน พร้อมสัมภาระครบถ้วน ก่อนนำตัวออกจากป่ามายังจุดตรวจร่วมเพื่อคัดแยกและตรวจค้น เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
จากการสอบสวนผ่านล่าม แรงงานทั้งหมดให้การว่า เดินทางมาจากหลายเมืองในเมียนมา มารวมตัวกันที่อ.พญาตองซู แล้วมีผู้นำพาซึ่งเป็นชาวเมียนมาพาเดินข้ามชายแดนไทยทางช่องทางธรรมชาติ ก่อนลัดเลาะป่าเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจ การเดินทางต้องใช้ทั้งรถยนต์และเรือ ใช้เวลานานถึง 4 วัน กระทั่งมาหลบพักรอรถที่จะมารับเพื่อไปทำงานในจังหวัดชั้นใน แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.สังขละบุรี เพื่อขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการ ก่อนดำเนินคดีในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” และจะผลักดันกลับประเทศเมียนมาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป