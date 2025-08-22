แรงงานเถื่อนดอดข้ามชายแดนสังขละบุรี กลางดึกไม่รอด โดนรวบคาสวนปาล์ม–กลางป่า คืนเดียวได้ 22 ราย

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้มแนวชายแดนไทย–เมียนมา สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จับแรงงานเถื่อน 2 ระลอกในคืนเดียว ผู้ต้องหา 22 ราย รับสารภาพใช้ช่องทางธรรมชาติบ้านพระเจดีย์สามองค์ ลอบเข้าไทยหวังหางานทำในเมืองใหญ่
เวลา 00.40 น. วันนี้ (22 ส.ค. 68) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผบ.พล.ร.9, พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ทหาร–ตำรวจ–ฝ่ายปกครอง สนธิกำลังเฝ้าระวังแนวชายแดนไทย–เมียนมาในพื้นที่ อ.สังขละบุรี อย่างเข้มงวด หลังมีรายงานการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหลบซ่อนอยู่ในสวนปาล์ม หมู่ 1 ต.หนองลู จึงเข้าตรวจสอบและสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้ทั้งหมด 14 คน (ชาย 9 หญิง 5) ไม่มีเอกสารแสดงตัวตนและพูดภาษาไทยไม่ได้ เบื้องต้นรับสารภาพผ่านล่ามว่า ใช้ช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านพระเจดีย์สามองค์ ลักลอบข้ามแดนเข้ามา จากนั้นมีผู้นำพาพาเดินป่าหลบเลี่ยงด่านตรวจ และนัดรถยนต์มารับไปยังสวนปาล์มเพื่อรอเรือส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จ.ชลบุรี นนทบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี และสมุทรสาคร แต่ถูกจับได้เสียก่อน
กระทั่งเวลา 04.00 น. วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ชุดเดิมได้รับแจ้งว่าพบความเคลื่อนไหวอีกกลุ่มหนึ่งเดินลัดเลาะอยู่ในป่าบริเวณหมู่ 8 บ้านซองกาเรีย ต.หนองลู จึงนำกำลังซุ่มดัก ก่อนแสดงตัวจับกุมแรงงานเถื่อนเพิ่มอีก 8 คน เป็นชายทั้งหมด
รวมคืนเดียวจับแรงงานต่างด้าวลอบเข้าเมืองได้ถึง 22 คน เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต