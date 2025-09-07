น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายลงสู่ท้ายเขื่อน 1,554 ลบ.ม./วินาที

อ่างทอง - สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายลงสู่ท้ายเขื่อน 1,554 ลบ.ม./วินาที พื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก เริ่มได้รับผลกระทบนำเอ่มล้นตลิ่งแล้ว
วันนี้( 7 ก.ย.) สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายลงสู่ท้ายเขื่อ 1,554 ลบ.ม./วินาที เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำไหลหลากจากพื้นที่ภาคเหนือที่มีพายุฝนกระหน่ำน้ำท่วมหลายพื้นที่ ทำให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ริมคลองคลองโผงเผง ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก เริ่มได้รับผลกระทบนำเอ่อล้นแล้ว
รวมทั้งพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ตำบลบางจักร อำเภอวิเศษชัยชาญ พื้นที่นอกคันกั้นน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถเข้าออกจากบ้านเรือนได้และยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ด้านสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ที่สถานีวัดน้ำ หน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง ระดับเพิ่มขึ้นน้ำสูง 6.67 เมตร จากระดับตลิ่ง 10.00 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,605 ลบ.ม./วินาที