น้ำเจ้าพระยาหนุนสูง! “แม่น้ำน้อย” ล้นตลิ่งท่วมใต้ถุนบ้านอยุธยา – ชาวบ้านชินน้ำท่วมแต่ภาวนาอย่ามามาก

พระนครศรีอยุธยา – การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มเป็น 1,300 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเอ่อล้นตลิ่งท่วมใต้ถุนบ้านหลายพื้นที่ บางจุดสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านผักไห่เผยชินกับน้ำท่วมทุกปี แต่ก็ยังภาวนาอย่าให้มากจนถึงพื้นบ้าน
วันนี้( 25 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยซึ่งไหลผ่านหลายอำเภอเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริมฝั่ง โดยบางจุดมีระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร
ที่ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ ระดับน้ำแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงต่อเนื่อง จนท่วมใต้ถุนบ้านหลายหลัง เช่น บ้านของนางสาคร อายุ 80 ปี เล่าว่า ปีนี้น้ำเริ่มขึ้นหนักติดต่อกัน 3–4 วัน ล่าสุดระดับน้ำใต้ถุนบ้านสูงกว่าเอวแล้ว ส่วนบริเวณริมตลิ่งระดับน้ำสูงถึงมิดไม้พาย ต้องใช้เรือเข้าออกแทนการเดินทางตามปกติ
“ทุกปีที่นี่น้ำท่วมเป็นประจำ เราชินแล้ว แต่ก็ภาวนาอย่าให้มากจนถึงพื้นบ้าน เพราะอยู่ลำบาก” คุณยายสาครกล่าว พร้อมระบุว่าตอนนี้ได้เก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมเรือไว้ใช้ ขณะที่บางบ้านที่อยู่ต่ำกว่าต้องเผชิญความเดือดร้อนมากกว่า
ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการระบายน้ำยังคงต่อเนื่อง และมีโอกาสที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นในหลายพื้นที่ริมตลิ่งต่อไป.