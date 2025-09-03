น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 1,460 ลบ.ม./วินาที ชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงเร่งเฝ้าระวัง

อ่างทอง – สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน จ.อ่างทอง เพิ่มระดับอย่างต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 1,460 ลบ.ม./วินาที เพื่อรองรับน้ำหลากจากภาคเหนือ ล่าสุดน้ำสูง 6.23 เมตร เหลืออีกไม่ถึง 4 เมตรแตะระดับตลิ่ง ชาวบ้านพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ–ริมน้ำน้อย เร่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 3 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่ จ.อ่างทอง มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เร่งระบายน้ำในอัตรา 1,460 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรองรับน้ำหลากจากฝนตกหนักทางภาคเหนือ
ที่สถานีวัดน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วัดระดับน้ำได้ 6.23 เมตร จากตลิ่ง 10.00 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,467 ลบ.ม./วินาที และยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายแห่งเริ่มได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะชาวบ้าน ต.โผงเผง อ.ป่าโมก ที่อยู่นอกเขตคันกั้นน้ำ ต้องเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์ ขณะที่พื้นที่ริมแม่น้ำน้อย ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ ซึ่งเป็นจุดแรกของ จ.อ่างทอง ที่น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ก็ได้เตรียมพร้อมรับมือเช่นกัน
เจ้าหน้าที่ได้ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงเร่งติดตามข้อมูลน้ำจากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนรับมือหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้