น้ำเจ้าพระยาหนุนสูง! ชาวโผงเผงลุ้นระทึก นายอำเภอลงพื้นที่เร่งเสริมคันดิน-สูบน้ำช่วยชาวบ้าน

อ่างทอง- ชาวบ้านโผงเผงลุ้นระทึก! น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านนายอำเภอลงพื้นที่พร้อม อบต.เร่งป้องกันวางกระสอบทรายป้องพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ พร้อมถมเสริมคันดิน และตั้งเครื่องสูบน้ำจุดน้ำซึมด้านในเขื่อน ช่วยเหลือชาวบ้าน
วันนี้(4 ก.ย.) สถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ลุ้นระทึก โดยพื้นที่นอกคันกันน้ำ ริมคลองโผงเผง สาขาแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ หมู่ 1 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีชาวบ้าน เจ้าหน้าที่อบต.โผงเผง และเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ ช่วยกันวางกระสอบทรายป้องพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ บริเวณริมตลิ่ง หลังเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระบายลงสู่ท้ายเขื่อน 1,500 ลบ.ม./วินาที ทำให้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยทาง นายณัฐวุฒิ อนุโยธา นายอำเภอป่าโมกพร้อมทางเจ้าหน้าที่ อบต.เร่งป้องกันจุดเสี่ยง วางกระสอบทรายป้องพื้นที่นอกคันกั้นน้ำถมคันดิน และตั้งเครื่องสูบน้ำจุดน้ำซึมด้านในเขื่อน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนแล้ว
ด้านนายมนตรี โตศิลปกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมอยู่ที่บริเวณ หมู่ที่ 1-2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ทางอบต.โผงเผง ได้เตรียมความพร้อมกระสอบและเครื่องสูบน้ำไว้แล้ว ในกรณีน้ำรั่วซึมบริเวณเขื่อน เร่งเสริมคันดินป้องกันจุดเสี่ยง ส่วนพื้นที่นอกค้นกั้นน้ำบริเวณหมู่ 1ตำบลโผงเผง นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ขนกระสอบทราย มาวางคันแนวป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนนอกคันน้ำน้ำอย่างเร่งด่วน
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สถานีวัดน้ำหน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำสูง 6.47 เมตร จากระดับตลิ่ง 10.00 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,541 ลบ.ม./วินาที