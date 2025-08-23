ประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ ยันทุกศพมีเอกสารยินยอมถูกต้อง ถามกลับเกจิที่ใส่โลงแก้วตั้งให้กราบไหว้ ผิด พ.ร.บ.ด้วยหรือไม่

ลพบุรี – ประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ ชี้แจงกรณีข่าวผู้ป่วยและศพที่เก็บไว้ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ว่าทุกศพมีเอกสารยินยอมถูกต้องตามกฎหมาย และยืนยันว่าการรับผู้ป่วยดำเนินการอย่างโปร่งใส พร้อมถามกลับ หลวงปู่ ต่างๆ ที่ใส่โลงแก้วตั้งให้กราบไหว้ ผิด พ.ร.บ.ด้วยหรือไม่ อย่าเลือกปฏิบัติ
วันนี้ (23 ส.ค.) นายเฉลิมพล พลมุข ประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ เผยกับผู้สื่อข่าว ที่ใจฟ้าฟาร์ม ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี ว่า หลวงพ่ออลงกต มีอาการเครียดบ้างเป็นเรื่องธรรมดากับข่าวที่ออกมาในแต่ละวัน และทางวัดมีฝ่ายกฎหมายดูแลการชี้แจงอย่างเป็นระบบ
“การรับผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ได้ปกปิด ไม่ได้ทิ้งผู้ป่วย มีการจ่ายยาเป็นตามที่แพทย์โรงพยาบาลสั่งมา ไม่ปกปิด หรือนำไปทิ้ง ที่วัดไม่ได้มีผู้ป่วยติดเชื้อ HIV อย่างเดียว บางคนมีหลายโรค การให้ยาตามแพทย์อาจมีผลข้างเคียงได้” นายเฉลิมพล กล่าว
ส่วนการบริจาคสิ่งของนั้น บางครั้งได้รับของที่หมดอายุเร็ว ก็ต้องนำไปวางกองไว้ อย่างที่เห็น บอกว่ากองทิ้งนั่นแหละ บางแห่งโทรศัพท์มาบอกให้นำรถไปขนของ บริจาค พอเรานำรถไปขนปรากฏว่า เป็นขยะบ้าง เป็นสารเคมีบ้าง อย่างนี้ก็มี ในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงาน เทศบาล เอกชน มาขอสิ่งของจากหลวงพ่อ ทำหนังสือมาเป็นปึก บางรายก็มีหนังสือมาแผ่นเดียว และก็บอกว่าจะเอาของเลย ซึ่งก็สร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก จึงต้องมีการติดป้ายไว้
สำหรับศพที่เก็บไว้ภายในวัด นายเฉลิมพล ระบุว่า ทุกศพที่ผู้บริจาคมอบไว้ เพื่อเป็นวิทยาทาน มีการเซ็นยินยอมก่อนเสียชีวิต และมีเอกสารยืนยันถูกต้อง เช่น ใบมรณะบัตร รวมทั้งสถานที่ตั้งศพยังใช้เพื่อการศึกษาและดูงานของนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยหลายล้านคน โดยมีการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย ชิ้นเนื้อ และเชื้อราอย่างเป็นระบบ
ประธานมูลนิธิฯ ยังตั้งคำถามถึงความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมาย “ถ้าวัดพระบาทน้ำพุผิด เรื่องเก็บศพ ก็ว่ากันไปตามกฎหมาย แต่ศพที่ตั้งไว้บูชาตามวัดอื่น เช่น หลวงปู่ หลวงพ่อ ใส่โลงแก้วตั้งให้กราบไหว้ ก็ผิด พ.ร.บ.ด้วยหรือไม่ อย่าเลือกปฏิบัติ กฎหมายต้องใช้เท่าเทียมกัน”