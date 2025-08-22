เร่งตรวจสอบศพกว่า 29 ร่างในวัดพระบาทน้ำพุ และโครงการ 2 หาที่มาเอกสาร หลังพบดองศพไว้หลายปี

ลพบุรี - เจ้าหน้าที่เทศบาล – อำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบศพที่เก็บไว้ในวัดพระบาทน้ำพุและโครงการ 2 รวมเกือบ 30 ร่าง พบมีการดองศพด้วยฟอร์มาลินมานานหลายปี เอกสารส่วนหนึ่งยังไม่ชัดเจน ต้องรอตรวจสอบก่อนดำเนินการฌาปนกิจ
วันนี้( 22 ส.ค.) เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศพที่เก็บไว้ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี และพื้นที่มูลนิธิธรรมรักษ์โครงการ 2 บ้านดงดินแดง อำเภอหนองม่วง รวมแล้วกว่า 29 ร่าง
นางจันทร์เพ็ญ นนทนาคร ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขาสามยอด พร้อมนายชาญเกษรม เมืองศิริ เจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมรักษ์ ตรวจสอบเอกสารศพจำนวน 20 ร่าง ซึ่งถูกเก็บไว้ในอาคารธรรมสังเวช โดยมีการทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ และปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า เจ้าหน้าที่ระบุว่า การตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล ต้องรอส่งข้อมูลให้ฝ่ายทะเบียนดำเนินการต่อ
ด้านเจ้าหน้าที่ของวัดเผยว่า ศพเหล่านี้ถูกดองด้วยการฉีดฟอร์มาลิน โดยผู้ดำเนินการคือไวยาวัจกรเก่าซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ทำให้ไม่ทราบแหล่งที่มาของน้ำยาดังกล่าว ส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมกำหนดจัดขึ้นคืนวันที่ 23 สิงหาคม โดยมีพระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด เป็นผู้ดำเนินการ ขณะที่การฌาปนกิจยังต้องรอการประชุมและดำเนินการตามขั้นตอน
ในเวลาเดียวกัน ที่โครงการ 2 บ้านดงดินแดง อำเภอหนองม่วง ว่าที่ร้อยตรีหญิง สรวีย์ เหมือนเพ็ชร์ นายอำเภอหนองม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและสาธารณสุข เข้าตรวจสอบศพอีก 9 ร่าง และเศษอัฐิ 3 ห่อใหญ่ที่ผ่านการเผามาแล้ว พร้อมทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและปิดกั้นพื้นที่อย่างเข้มงวด
นายอำเภอหนองม่วงเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบใบมรณบัตรพบมีการแจ้งตายจริงทุกราย ส่วนใหญ่เสียชีวิตในช่วงปี 2552 – 2554 โดยเป็นผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบเอกสารยืนยันจากญาติว่ามีการอนุญาตให้นำร่างมาเก็บเป็นอาจารย์ใหญ่หรือไม่ ซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะหารือถึงแนวทางในการฌาปนกิจหรือจัดการต่อไปตามประเพณี