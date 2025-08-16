แม่ทัพภาคที่ 2ยันพร้อมจัดทีมแพทย์ดูแลสุขภาพจิตกำลังพลชายแดนไทย–กัมพูชา

อุดรธานี - พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เผย 21 ส.ค.นี้นัดหารือแม่ทัพกัมพูชาที่ช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ ย้ำดูแลชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามคดีพลทหารยิงชาวบ้านให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายและให้ความสำคัญด้านสุขภาพจิตกำลังพล โดยจัดทีมแพทย์สนามเข้าเยี่ยมใกล้ชิด
วันนี้( 16 ส.ค.) พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยระหว่างเป็นประธานร่วมในพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร “สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิ” หรือ “หลวงพ่อใหญ่โชคดี”ที่ จ.อุดรธานีว่า ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมร่วมกับแม่ทัพกัมพูชาที่ด่านช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหารือรายละเอียดปลีกย่อยจากข้อตกลง 13 ข้อ ทั้งเรื่องการถอนกำลัง ข้อควรระวัง และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การทำงานของทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สำหรับกรณีพลทหารก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้าน แม่ทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยรอผลสอบสวนจากตำรวจและทหารในพื้นที่ หากพบว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดจากภารกิจสนามรบ กองทัพจะเพิ่มมาตรการดูแลสุขภาพจิตของกำลังพล พร้อมจัดทีมแพทย์สนามเข้าเยี่ยมและให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ พลโทบุญสิน ยังกล่าวถึงกรณีรั้วลวดหนามตามแนวชายแดนว่า หากมีการรื้อถอนโดยประชาชนกัมพูชา กองทัพไทยจะยื่นประท้วงทันที พร้อมยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในอธิปไตยของไทย และหากฝ่ายกัมพูชายังคงมีการ “แหย่หรือตอด” อยู่บ้าง แต่จะใช้การตอบโต้ในระดับที่เหมาะสม หากการพูดคุยเป็นไปด้วยดีก็จะเกิดผลดี แต่หากการเจรจาไม่ราบรื่นก็พร้อมดำเนินการตามสถานการณ์