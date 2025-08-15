xs
เศร้า! พบร่างพลทหารเครียดหนีหน่วยยิงชาวบ้านกาบเชิงบาดเจ็บ ในป่าใกล้จุดเกิดเหตุ คาดปลิดชีวิตตัวเองหลังก่อเหตุ

สุรินทร์- พบร่างพลทหารเครียดหนีหน่วยกราดยิงกลุ่มชาวบ้าน อ.กาบเชิง สุรินทร์ เจ็บ 2 ราย เสียชีวิตอยู่ในป่าใกล้จุดเกิดเหตุ คาดปลิดชีวิตเองตั้งแต่เมื่อคืน หลังก่อเหตุ

ความคืบหน้ากรณี พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ อายุ 25 ปี สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 มีอาการเครียดออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาวเอ็ม 16 รุ่น M4 และกระสุนจำนวนหนึ่ง ก่อเหตุกราดยิงกลุ่มวัยรุ่นชาวบ้านกาบเชิงที่กำลังจับกลุ่มดื่มสุราที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ บ.เขื่อนแก้ว ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาล และผู้ก่อเหตุได้หลบหนีเข้าไปบริเวณป่าใกล้จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจได้ระดมกำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่ เกิดเหตุเมื่อเวลา 01.30 น. คืนนี้ ( 15 ส.ค.) นั้น


ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อเวลา 10.40 น. เจ้าหน้าที่ได้พบร่าง พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ เสียชีวิต อยู่ในป่าด้านทิศตะวันออกของจุดเกิดเหตุ ห่างออกไปประมาณ 150 เมตร คาดว่ายิงตัวเองเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อคืนที่นี้ หลังก่อเหตุกราดยิงกลุ่มชาวบ้านได้ไม่เกิน 10 นาที เพราะเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุได้ยิงเสียงปืน 2 นัด ในรอบที่สองดังขึ้นห่างจากรอบแรกยิงเป็นชุดนับ 10 นัดประมาณ 10 นาที

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่รอการชันสูตรศพ ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนไปในจุดเกิดเหตุ

