(คลิป)เร่งล่าตัว! พลทหารเครียด หนีออกจากหน่วยชายแดนกาบเชิง ควง M-16 กราดยิง 2 วัยรุ่นบาดเจ็บ คาดหนีซุกในป่า

สุรินทร์- พลทหารเครียด หนีออกจากหน่วยแนวหน้า ชายแดน อ.กาบเชิง สุรินทร์ ควงปืน M-16 กราดยิงวัยรุ่นดื่มเหล้า บาดเจ็บ 2 ราย โชคดีไม่ถูกจุดสำคัญ ผกก.สภ.กาบเชิง รุดติดตามใกล้ชิด สั่งตำรวจตั้งด่านตรวจสกัดร่วมทหารเฝ้าระวัง ขณะทหารปูพรมล่าตัว คาดอยู่ในพื้นที่ป่า
วันนี้ ( 15 ส.ค.68 ) เวลา 01.30 น.ได้เกิดเหตุ ทหารเกณฑ์ สังกัดหน่วยแห่งหนึ่ง มีอาการเครียด ใข้อาวุธปืน เอ็ม 16 รุ่น M4 กราดยิงวัยรุ่น 2 คนที่กำลังจับกลุ่มดื่มสุรา ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ บ.เขื่อนแก้ว ต.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วย 1.นายวุทธนา นาประโกน อายุ 35 ปี บาดเจ็บมีแผลเฉี่ยวที่น่องขาขวา และ 2.นายอนุวัตน์ สิงห์ชัย อายุ 32 ปี บาดเจ็บ มีรอยเฉี่ยวที่ท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา และแผลฉีกขาดเล็กน้อยที่บริเวณด้านหลังไหล่ซ้าย ทั้งหมดถูกนำตัวส่ง รพ.กาบเชิง อย่างเร่งด่วน ก่อนถูกส่งตัวรักษาที่ รพ.ปราสาท และ รพ.สุรินทร์ อาการปลอดภัยแล้ว
ล่าสุดทหารนายดังกล่าวทราบชื่อคือ พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 701 ม.20 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ อยู่ระหว่างหลบหนี คาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ป่าบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ หลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตามถนนเส้น อ.กาบเชิง-ช่อวจอม ไม่พบคนก่อเหตุเดินข้ามไป จึงคาดว่ายังอยู่ในพื้นที่ป่าฝั่งเดียวกัน ซึ่ง จนท.ทหารได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังและปูพรมค้นหา กับ จนท.ตำรวจ รวมทั้งยืนตามจุดชุมชนต่างๆเพื่อปิดเส้นทางป้องกันคนก่อเหตุเข้าไปในเขตชุมชน เกรงจะอันตรายกับประชาชนได้ ขณะนี้ยังไม่พบตัว
ด้าน พ.ต.อ.คำพล โนนุช ผกก.สภ.กาบเชิง หลังเกิดเหตุได้ลงพื้นที่ยังที่เกิดเหตุทันที พร้อม กับ จนท.ตำรวจ สภ.กาบเชิง และจนท.ทหารในพื้นที่ ก่อนจะเดินทางไปติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่ รพ.อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังจัดกำลัง จนท.ตำรวจลงพื้นที่ติดตามอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจสกัด เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยร่วมกับทหาร ตามชุมชนและพื้นที่ต่างๆและที่ รพ.กาบเชิง อย่างเข้มงวดอีกด้วย เพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ทั้งนี้จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนชนิดดังกล่าว ตกอยู่ 18 นัด และจากการสอบปากคำคนเจ็บเบื้องต้นให้การว่า ก่อนหน้าเกิดเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มกันดื่มสุรา 5-6 คน ก่อนจะแยกย้ายกันไม่นานและเหลือนั่งอยู่ 2 คน จากนั้นไม่นานทหารเกณฑ์นายดังกล่าว ก็ออกมายืนกราดยิง ห่างประมาณ 50 เมตร วัยรุ่น 2 คนจึงรีบหมอบหลบได้รับบาดเจ็บดังกล่าว โชคดีไม่ถูกจุดสำคัญ
ส่วนทหารเกณฑ์คนดังกล่าว ใส่เสื้อยืดสีดำ สวมทับด้วยเสื้อเกราะพร้อมกระสุนอีก 5 แม็กติดเสื้อ สวมกางเกงขาสั้น หลบหนีไป