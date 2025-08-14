“มทภ.2” ยันเขมรวางทุ่นระเบิดผิดข้อตกลงหยุดยิงชัด ชี้วางระเบิดเป็นการยิงชนิดหนึ่ง

สุรินทร์ - แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจทหารพรานเหยียบทุ่นระเบิดขาขาด ที่ รพ.สุรินทร์ แฟนคลับแห่ถ่ายภาพอบอุ่น ยันเขมรนำทุ่นระเบิดมาวางทำให้ทหารฝั่งไทยเหยียบและบาดเจ็บ ถือว่าผิดเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงชัดเจน ชี้การวางกับระเบิดถือเป็นการยิงชนิดหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (13 ส.ค. 68) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) เดินทางมายังโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเข้าเยี่ยมอาการและให้กำลังใจ ส.อ.ธีรพล เพียขันที ทหารพราน สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 2610 เหยียบกับระเบิดขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เดินลาดตระเวนพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสขาซ้ายขาด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา และเหล่าทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยมี นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมคณะแพทย์รอต้อนรับ ขณะที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่างเข้ามาขอถ่ายรูปกับแม่ทัพภาคที่ 2 เพราะหลายคนชื่นชอบแม่ทัพภาคที่ 2 มาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบกระเช้า ถุงพระราชทาน พร้อมเงินบำรุงขวัญส่วนหนึ่งแก่ ส.อ.ธีรพล ซึ่งล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว จากนั้นเข้าเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่บาดเจ็บจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์ ที่ผ่านมา
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า วันนี้มาเยี่ยมทหารแนวหน้าที่เหยียบกับระเบิด และบาดเจ็บจากการปะทะในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ต่อไปถ้าไม่จำเป็นให้ใช้เครื่องจักรในการถากถางทนมนุษย์ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำ หลังจากที่เขมรได้นำระเบิดมาวางจนทำให้ทหารฝั่งเราเหยียบและบาดเจ็บไปหลายนาย ถือว่าเขมรผิดเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิง การวางระเบิดถือเป็นการยิงชนิดหนึ่ง และเราก็ได้ประท้วงไปตามขั้นตอน
ส่วนทหารจะปรับแผนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ถือว่าเหล่าทหารทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว เพราะแนวชายแดนมีระยะทางมากถึง 1,000 กิโลเมตร และตลอดแนวชายแดนอาจมีการวางระเบิดไว้ค่อนข้างมาก ซึ่งบางจุดเราต้องไปตรวจตรา และระยะหลังนี้จะให้ความสำคัญในการใช้เครื่องจักรกลในการตรวจสอบระเบิดตามจุดต่างๆ ส่วนไหนที่ติดการวางกำลังของฝ่ายข้าศึกมาก จะใช้วิธีการตรวจการณ์ไปที่แนวลวดหนาม อาจใช้โดรนในการตรวจแทนการใช้คน เพื่อตระหนักไม่ให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น
ส่วนเรื่องโดรนทางฝั่งกัมพูชาได้มีการบินรุกล้ำมาที่อาณาเขตประเทศไทย แต่ของเราก็มีการบินเหมือนกัน แต่จะบินในเขตประเทศไทย หากโดรนของฝ่ายข้าศึกบินมาฝั่งประเทศไทย เราก็จะตอบโต้โดยการใช้แอนตี้โดรน และให้หน่วยทำลายได้เลย