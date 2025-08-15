พบร่างพลทหารยิงชาวบ้านบาดเจ็บที่กาบเชิง คาดปลิดชีพตัวเองหนีความผิด

พลทหารใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองเสียชีวิตหนีความผิด หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืน M-16 ยิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 2 คน ที่ จ.สุรินทร์ เจ้าหน้าที่กันพื้นที่เพื่อเร่งตรวจสอบ
วันนี้ (15 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไปพบร่างพลทหาร รัฐภูมิ ทหารเกณฑ์ที่คลุ้มคลั่ง ก่อเหตุใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 รัวยิงใส่ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 2 คน โดยคาดว่าพลทหาร รัฐภูมิได้ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัดขณะเข้าปูพรมค้นหาตัว โดยไปพบร่างในสภาพนอนคว่ำหน้า และกอดอาวุธปืนอยู่ เสียชีวิตอยู่ในป่าหญ้าใกล้ทางเข้าเขื่อนตาเกาว์ ห่างจากจุดที่ก่อเหตุไปไม่ไกล
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่า พลทหาร รัฐภูมิเสียชีวิต ขณะนี้ทางครอบครัว ทั้งพ่อ น้องสาว น้องชายและญาติ อยู่ในพื้นที่จุดเกิดเหตุร่วมกับตำรวจ และทหาร ซึ่งครอบครัวเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กันพื้นที่ พร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลกาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อชันสูตรศพเบื้องต้น พร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจสอบ
จากกรณีเมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 15 ส.ค. ได้เกิดเหตุทหารเกณฑ์ สังกัดหน่วยแห่งหนึ่ง มีอาการเครียด ใช้อาวุธปืน เอ็ม 16 รุ่น M4 กราดยิงชายสองคนที่กำลังจับกลุ่มดื่มสุราที่ร้านค้าแห่งหนึ่งทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ บ.เขื่อนแก้ว ต.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้รับบาดเจ็บ ประกอบด้วย 1. นายวุทธนา นาประโกน อายุ 35 ปี บาดเจ็บมีแผลเฉี่ยวที่น่องขาขวา และ 2. นายอนุวัตน์ สิงห์ชัย อายุ 32 ปี บาดเจ็บมีรอยเฉี่ยวที่ท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา และแผลฉีกขาดเล็กน้อยที่บริเวณด้านหลังไหล่ซ้าย ทั้งหมดถูกนำตัวส่ง รพ.กาบเชิง อย่างเร่งด่วน ก่อนถูกส่งตัวรักษาที่ รพ.ปราสาท และ รพ.สุรินทร์ อาการปลอดภัยแล้ว
ล่าสุดทหารนายดังกล่าวทราบชื่อคือ พลทหาร รัฐภูมิ เทพศิริ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 701 ม.20 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ อยู่ระหว่างหลบหนี คาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ป่าบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ หลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตามถนนเส้น อ.กาบเชิง-ช่องจอม ไม่พบคนก่อเหตุเดินข้ามไป จึงคาดว่ายังอยู่ในพื้นที่ป่าฝั่งเดียวกัน ซึ่ง จนท.ทหารได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังและปูพรมค้นหากับ จนท.ตำรวจ รวมทั้งยืนตามจุดชุมชนต่างๆ เพื่อปิดเส้นทางป้องกันคนก่อเหตุเข้าไปในเขตชุมชน เกรงจะก่ออันตรายแก่ประชาชนได้ ขณะนี้ยังไม่พบตัว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนชนิดดังกล่าวตกอยู่ 18 นัด และจากการสอบปากคำคนเจ็บเบื้องต้นให้การว่าก่อนหน้าเกิดเหตุได้จับกลุ่มกันดื่มสุรา 5-6 คน ก่อนจะแยกย้ายกันไปและเหลือนั่งอยู่ 2 คน จากนั้นไม่นานทหารเกณฑ์นายดังกล่าวก็ออกมายืนกราดยิง ห่างประมาณ 50 เมตร ตนและเพื่อนจึงรีบหมอบหลบและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว โชคดีไม่ถูกจุดสำคัญ
ส่วนทหารเกณฑ์นายดังกล่าวใส่เสื้อยืดสีดำ สวมทับด้วยเสื้อเกราะพร้อมกระสุนอีก 5 แมกติดเสื้อ สวมกางเกงขาสั้น หลบหนีไป
โดยเจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมบริเวณพื้นที่ป่าทางด้านทิศตะวันตก อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์เนื่องจากพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ของพลทหาร รัฐภูมิ เทพศิริ อยู่บริเวณป่าดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้โดรนบินขึ้นติดตามความเคลื่อนไหว
ขณะที่ นายประยูร พันสุโฑธิ์ อายุ 51 ปี พ่อของ พลทหาร รัฐภูมิ เทพศิริ พร้อมน้องสาว ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุติดตามลูกชายด้วยความเป็นห่วง
นายประยูรกล่าวว่า ได้ทราบข่าวจากตำรวจ จึงได้พยายามโทร.หาลูกชายและแชตหาทางไลน์ แต่ลูกชายไม่ตอบพ่อเป็นห่วงอยากให้ลูกชายมอบตัว ลูกไม่เคยเล่าปัญหาให้ฟัง ไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไร ลูกเป็นทหารอยู่ชายแดนตลอด ตอนสู้รบก็อยู่ชายแดน