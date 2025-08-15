"ภูมิธรรม" บอกแล้วแต่วงเจรจา RBC ถกเปิดด่าน-ล้อมรั้วหรือไม่ ชี้ไทยเครดิตดีกว่ากัมพูชาในสายตาโลก

"ภูมิธรรม" โยนวงเจรจา RBC ตัดสินใจเปิดด่านหรือไม่ ส่วนเรื่องล้อมรั้วก็อยู่ที่การเจรจา ชี้ ไทยเครดิตดีกว่ากัมพูชาในสายตาโลก บอกสั่ง กต.เก็บหลักฐานทั้งหมดแล้ว ก่อนใช้ในเวลา-กระบวนการที่เหมาะสม หลังถูกตั้งคำถามการตอบรับจากนานาชาติ
วันนี้ (15 ส.ค.68) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งพลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ออกมาระบุว่าจะไม่เปิดด่านชายแดนจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ รัฐบาลมีแนวทางอย่างไร ว่า แนวทางของรัฐบาลก็ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าต้องรอให้การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC ได้เกิดขึ้นก่อน ว่าเขาจะว่ากันอย่างไร เราว่ากันไปตามกระบวนการ
ส่วนที่ประชาชนออกมาเรียกร้องถึงแนวทางการสร้างรั้วกั้นพื้นที่ชายแดน นายภูมิธรรมกล่าวว่า อยู่ที่การเจรจา มันมีกระบวนการ ตามนั้น ขอให้ว่ากันไปตามกระบวนการ ส่วนความปรารถนาของเราจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันอีกที
ส่วนที่กระทรวงการต่างประเทศเชิญขณะทูตกลุ่มรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา และผู้แทนอาเซียน และพยายามชี้ ให้ประเทศที่สนับสนุนกัมพูชา เห็นว่ากัมพูชาใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด นายภูมิธรรมกล่าวว่า อะไรที่เป็นข้อเท็จจริง เราก็สามารถเสนอได้ และเราได้ยื่นประท้วงไปแล้วว่ากัมพูชาได้ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา ประเด็นนี้คงไม่มีปัญหาอะไร ขอรอให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้น และประเด็นนี้จะถูกไปหยิบยกไปหารือในที่ประชุม RBC
เมื่อถามว่าตั้งแต่เกิดปัญหามา เราได้มีการยื่นประท้วงไปยังองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ได้มีการตอบรับมาบ้างแล้วหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ติดตาม ซึ่งบางองค์กรก็มีการเรียกประชุมแล้ว แต่ขณะนี้กระบวนการด้านการทูต เขาก็มีกระบวนการอยู่ แต่ทั้งหมดอย่างที่ตนบอก ให้เก็บหลักฐานทั้งหมด เพื่อใช้ในเวลาและกระบวนการที่เหมาะสม ตอนนี้เป็นต่างฝ่าย ต่างทำความเข้าใจกับนานาประเทศ เราเองก็เชิญพูดมาดู ซึ่งขณะนี้เรายืนอยู่ในจุดที่ต่างประเทศเข้าใจเรา กับต่างๆที่เกิดขึ้น และตนเชื่อว่าวันนี้ประชาคมโลก ประเทศไทยได้รับการยอมรับมากกว่า ทั้งพฤติกรรมและการดำเนินการต่างๆ เราได้ดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายมาโดยตลอด ถึงแม้ว่า ทำความเข้าใจกับอาจจะมีเรื่องการทำความเข้าใจกับประชาชนที่น้อยไปหรือไม่ทันการณ์ ส่วนใหญ่ในการเจรจาทางการทูต และทางกฎหมายเรายื่นเรียบร้อยทุกอย่าง