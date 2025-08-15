(คลิป)เรือนจำมุกดาหารส่งตัว “ลุงพล”ขังคุกนครพนมเพราะอัตราโทษสูง

มุกดาหาร-เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ส่งตัวนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล ไปเรือนจำจังหวัดนครพนม เนื่องจากมีอัตราโทษสูงศาลชี้พฤติการณ์เป็นเรื่องร้ายแรง เกรงหลบหนี ส่งผลให้จำเลยต้องคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างฎีกา
กรณีศาลจังหวัดมุกดาหาร นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ( เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 68 ) โดยพิพากษานายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล (จำเลยที่ 1) ทั้งหมด 3 ข้อหา คือ ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล จำคุก 15 ปี พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา จำคุก 10 ปี และกระทำการใด ๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จำคุก 1 ปี รวมจำคุกทั้งหมด 26 ปี ก่อนคุมตัวเข้าเรือนจำ
โดยมีการเปิดเผยว่า คืนแรกลุงพลนอนคุก ไม่เครียด กินข้าวได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีความผิดปกติด้านสุขภาพจิต ทางเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี
ล่าสุดวันนี้(15 ส.ค.) เวลา 10.00 น. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งตัวนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล ผู้ต้องหาฆ่าน้องชมพู่ ไปขังที่เรือนจำจังหวัดนครพนม เนื่องจากศาลฎีกาไม่ให้ประกัน ศาลชี้พฤติการณ์เป็นเรื่องร้ายแรง เกรงหลบหนี
โดยศาลฎีกามีคำสั่งออกมาว่า พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อสังคมเป็นการลงโทษสถานหนักทั้งศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษให้จำคุก 26 ปี และเกรงว่าจำเลยจะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฎีกา ยกคำร้องการประกันตัว ส่งผลให้จำเลยต้องคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างฎีกา