นอนคุกคืนแรก! "ลุงพล" สุขภาพแข็งแรง อยู่แดนกักโรค 5 วัน พูดคุยผู้ต้องขังอื่นปกติ

MGR Online - รองโฆษกราชทัณฑ์ เผย "ลุงพล" ส่งนอนเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คืนแรก ทำประวัติ-ตรวจสุขภาพปกติ คุมขังห้องกักโรค 5 วัน ก่อนย้ายแดนพิจารณาคดี
วันนี้ (14 ส.ค.) นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีศาลจังหวัดมุกดาหาร มีคำพิพากษา นายไชย์พล วิภา หรือ "ลุงพล" ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล จำคุก 15 ปี พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา จำคุก 10 ปี และกระทำการใดๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จำคุก 1 ปี รวมจำคุกทั้งหมด 26 ปี ก่อนควบคุมมายังเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากศาลฎีกาอยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา เรือนจำจังหวัดมุกดาหารได้รับตัวนายไชยพล ซึ่งศาลอุทธรณ์ตัดสิน 26 ปี และอยู่ระหว่างฎีกา โดยทางเรือนจำฯ ได้ตรวจร่างกายแรกรับทั่วไป พบว่ามีผลปกติ ไม่พบบาดแผล พร้อมทั้งปฏิเสธโรคประจำตัว และไม่มียาใดๆ ติดตัวมา ขณะที่การตรวจสุขภาพจิตไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
"นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่แสดงอาการเครียดให้เห็นชัดเจนมากนัก แต่ก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังอื่นเป็นปกติ โดยเจ้าตัวมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในเรือนจำเหมือนผู้ต้องขังทั่วไป ทั้งนี้ ยังไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ"
รองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เผยอีกว่า ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับตัวเข้าเรือนจำฯ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายไชยพล เข้าห้องแยกกักโรคโควิด-19 รวม 5 วัน โดยให้อยู่ร่วมกับผู้ต้องขังรับใหม่รายอื่น ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้ ไม่ได้แสดงอาการเศร้าหมองหรือแยกตัว คาดว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักระยะ ซึ่งเป็นไปตามปกติของการเข้าเรือนจำวันแรก จากนั้นหากแยกกักโรคครบ 5 วันแล้ว จึงจะนำไปคุมขังรวมกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ต่อไป ทั้งนี้ ญาติสามารถติดต่อขอเยี่ยมที่เรือนจำได้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.
"สำหรับอาหารมื้อเย็นวันที่ 13 ส.ค. ซึ่งทางเรือนจำจัดเตรียมไว้ให้เป็นเมนูข้าวสวย ต้มยำไก่ ผัดคะน้าหมู โดยพบว่านายไชยพล รับประทานอาหารได้เกือบหมด เนื่องจากแจ้งว่าไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่ช่วงกลางวัน พร้อมกันนี้ เรือนจำฯ ได้มอบหมายผู้ช่วยงานคอยสังเกตดูแลอย่างใกล้ชิด"
นางกนกวรรณ เผยด้วยว่า สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าตัวพอนอนหลับได้ และมีพูดคุยกับผู้ต้องขังอื่นบ้าง ส่วนการรับประทานอาหารเช้าวันนี้ (14 ส.ค.) เป็นเมนูแกงจืดหมูใส่แตงกวา ข้าวสวย ทานได้เกือบหมด ขณะที่การเยี่ยมญาติ พบว่ายังไม่มีใครติดต่อขอเยี่ยม และก็ยังไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษเช่นเดิม ทั้งนี้ สำหรับเมนูเรือนจำวันนี้ทั้ง 3 มื้อ ได้แก่ เช้า เมนูแกงจืดหมูใส่แตงกวาและข้าวสวย กลางวัน เมนูผัดซีอิ้วไก่ เเละเย็น เมนูแกงกะหรี่ไก่มันเทศและข้าวสวย